Calciomercato Roma: effetto domino a sorpresa sbloccato dall’affare Bellingham, il calciatore adesso può arrivare a parametro zero

Sin dal suo primo anno alla guida del Manchester City lo sceicco Manṣūr bin Zāyed Āl Nahyān ha dimostrato di avere il potenziale economico per rivaleggiare con le strapotenze del calcio europeo, ma non solo. Grazie a lui, e ai miliardi del suo patrimonio il City si è imposto come una delle migliori squadre del campionato inglese, riuscendo prima a vincere uno storico campionato contro gli eterni rivali del Manchester United, che ha dato il via al loro predominio in patria.

Negli ultimi 5 anni Guardiola è uscito vincitore per ben 4 volte, con in mezzo una storica vittoria del Liverpool di Klopp, tornato campione dopo quasi 30 anni dall’ultima volta. La bellezza della Premier League sta proprio nell’imprevedibilità che l’ha contraddistinta negli ultimi anni, prima dei Citizens infatti riuscire a vincere il campionato per due stagioni consecutive rappresentava un’utopia per le pretendenti.

La bravura della società è stata riuscire a dare una solida ossatura alla squadra. Dopo i primi anni in cui furono cambiati tutti gli effettivi della rosa infatti nelle ultime finestre di calciomercato lo sceicco si è concesso pochi colpi, ma di caratura assoluta, grazie anche a uomini come Ilkai Gundogan, che potrebbe finire sul mercato a causa dell’arrivo di un altro top player.

Calciomercato Roma, effetto domino Bellingham e colpaccio a zero

Potrebbero esserci una serie di addii al Manchester City in estate, che dovrebbe abbassare l’età media della rosa cedendo proprio Ilkai Gundogan, uno degli uomini simbolo della squadra di Guardiola. Il suo contratto scade quest’estate ed il calciatore ha comunicato la volontà di non rinnovare, tuttavia grazie alla sua indiscussa titolarità si pensava che Guardiola riuscisse a fargli cambiare idea, ma così non è stato.

Il Manchester City in estate – come riportato da Football Insider – punta a far firmare il giovane talento del Borussia Dortmund Jude Bellingham, centrocampista classe 2003 che ormai è un punto fermo dei gialloneri e della nazionale inglese.

Operazione possibile proprio grazie all’addio di Gungogan, sul quale è forte l’interesse del Barcellona, società in piena crisi finanziaria che sta sondando i migliori talenti in circolazione con il contratto in scadenza.

In Italia anche Roma e Milan sono molto interessate al tedesco, tuttavia l’interesse dei blaugrana potrebbe complicare e non poco la trattativa.