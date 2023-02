Calciomercato, Roma e Juventus superate: lo spediscono in Premier

Calciomercato, Roma e Juventus completamente superate dalla concorrenza inglese. Nuovo verdetto sul colpo a zero che gela la Serie A

Il campionato italiano sta vivendo la ventiquattresima giornata in calendario. Roma e Juventus scenderanno per ultime in campo domani, prima i giallorossi in casa della Cremonese, poi il derby contro il Torino per i bianconeri. Entrambe le squadre, che hanno centrato l’obiettivo ottavi di finale di Europa League, vengono superate dalla Premier League in un intreccio di calciomercato in attacco.

Roma e Juventus poi animeranno la prossima giornata di campionato, quando ci sarà lo scontro allo stadio Olimpico tra Mourinho e Allegri. In attesa dei verdetti dal campo c’è una sentenza dall’Inghilterra che taglia fuori dalla corsa al colpaccio a zero le due squadre della Serie A. Tiago Pinto ha preso l’abitudine di chiudere colpi a costo zero nelle ultime sessioni di calciomercato della Roma. Il più recente è stato Ola Solbakken, match winner contro il Verona in campionato, mentre in estate è stato messo a segno il colpaccio Paulo Dybala dopo la scadenza del contratto dell’argentino proprio con la Juventus.

Calciomercato, Roma e Juventus superate per Asensio: “Perfetto per l’Arsenal”

Entrambe le squadre sono state collegate al colpo a zero in casa Real Madrid. A finire nei radar dei due club italiani è Marco Asensio, fantasista dei Blancos in scadenza di contratto a giugno. L’addio in extremis a Nicolò Zaniolo ha lasciato un vuoto nel settore offensivo della Roma, mentre la Juve è a caccia di rinforzi di livello nello stesso settore di campo.

Sia Roma che Juventus però rischiano di restare indietro con l’assalto della Premier League in vista. Il campionato inglese è pronto a bruciare nuovamente la concorrenza, con l’Arsenal di Arteta in pole position per assicurarsi a parametro zero le prestazioni del fantasista classe ’96. Al riguardo è intervenuto l’ex attaccante Agbonlahor, che ai microfoni di Footballinsider247.com ha così commentato: “È esattamente il tipo di acquisto di cui hanno bisogno. Per me è perfetto. […] Se l’Arsenal vuole continuare a lottare per il titolo ogni anno, deve aggiungerlo in squadra.”