Roma-Juventus, doppio recupero e un’assenza sicura

Roma-Juventus si avvicina. Il 5 marzo le due squadre si affronteranno allo stadio Olimpico: doppio recupero ed un’assenza certa in vista del big match

La ventiquattresima giornata di Serie A è stata aperta nella giornata di ieri dalla vittoria in trasferta del Napoli. La squadra di Luciano Spalletti continua la corsa solitaria al titolo, vincendo per 2-0 in casa dell’Empoli. Il turno di campionato si chiuderà martedì, con le partite della Roma in casa della Cremonese e della Juventus, attesa dal derby della mole.

I giallorossi ed i bianconeri hanno superato i play off di Europa League grazie a due gare di ritorno perfette. La Roma ha liquidato la pratica Salisburgo, ribaltando la sconfitta di misura in casa degli austriaci giovedì scorso. La Juventus ha superato l’ostacolo Nantes, imponendosi per 3-0 in casa del Nantes. Martedì le due squadre torneranno in campo per la ventiquattresima giornata di Serie A, la Roma vuole consolidare la propria posizione in classifica mentre la Juventus sta cercando di risalire la china dopo la maxi penalizzazione inflitta nell’ambito dell’inchiesta Prisma. I giallorossi scenderanno in campo in trasferta, contro la Cremonese di Ballardini, mentre la Juventus è attesa dal derby contro il Torino. Le due squadre poi si sfideranno il 5 marzo allo stadio Olimpico: ecco le ultime dall’infermeria.

Roma-Juventus, doppio recupero per Allegri: ancora ai box Milik

Massimiliano Allegri può sorridere per un doppio recupero in casa bianconera. Sono tornati a disposizione del tecnico toscano sia il giovane Fabio Miretti che il francese Paul Pogba. L’ex Manchester United ancora non è sceso in campo in stagione, complici i tanti problemi fisici che hanno accompagnato il suo ritorno in bianconero.

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri può contare nel doppio recupero a centrocampo già a partire dal derby della mole. In vista della sfida al Torino di Ivan Juric il tecnico livornese sorride per il doppio recupero, con la sfida alla Roma nel mirino. Chi invece è ancora fermo ai box è la punta Arkadiusz Milik, alle prese con una lesione muscolare che lo costringerà a saltare anche la sfida dello stadio Olimpico.