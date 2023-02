Calciomercato Roma, intrigo gratis: comunicazione ufficiale

Calciomercato Roma, sono usciti allo scoperto: la rivelazione su uno dei calciatori monitorati con interesse dai giallorossi.

Uno sguardo rivolto al campo e uno indirizzato a quelle che potrebbero essere le prossime mosse sul mercato. In questa duplice prospettiva si stanno orientando le mosse di una Roma che a Cremona cerca risposte importanti. I giallorossi, reduci dal successo nei play-off di Europa League contro il Salisburgo, vogliono bissare la vittoria in campionato ottenuta contro l’Hellas Verona.

Intanto, però, parte dell’attenzione mediatica in casa Roma ruota attorno a quegli innesti con cui Pinto potrebbe rinforzare l’organico a disposizione di José Mourinho. Si cercherà chiaramente di capitalizzare quelle occasioni che di volta in volta potrebbero palesarsi. Sotto questo punto di vista un nome accostato direttamente o indirettamente ai capitolini è quello di Daichi Kamada, legato all‘Eintracht Francoforte da un contratto in scadenza nel 2023 che non è stato ancora rinnovato.

Calciomercato Roma, il ds del Dortmund non si sbilancia su Kamada

Il jolly goleador dell’Eintracht ha calamitato l’interesse di diversi club in giro per l’Europa, pronti a darsi battaglia per mettere le mani su un calciatore la cui crescita non è passata di certo inosservato. Nelle ultime settimane il Borussia Dortmund sembrerebbe aver mosso passi concreti per chiudere l’affare, contando sulla sempre più probabile cessione di Bellingham che fa gola in Premier League al Liverpool e al Manchester City.

Secondo quanto trapelato nei giorni scorsi dalla Germania, i gialloneri sarebbero pronti a mettere sul piatto un’offerta contrattuale da 30 milioni di euro complessivi per far saltare il banco e convincere Kamada a sposare il progetto tecnico del Borussia. Intervistato nel corso della trasmissione ZDF il ds del Dortmund, Sebastian Kehl, ha preferito però non sbilanciarsi sulle indiscrezioni relative al possibile blitz per Kamada. Ecco le parole del dirigente del Borussia:”Kamada? Giocatore interessante, ma sono soltanto rumours. Abbiamo già avuto un calciatore giapponese: Kagawa. Credo che la cultura nipponica sia nel complesso eccitante.”