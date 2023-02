Calciomercato Roma, eredità Mourinho per l’Inter: “Non ci sono clausole”

Calciomercato Roma, si parla sempre del futuro di Mourinho che potrebbe anche essere contattato dall’Inter. L’agente: “Non ci sono clausole”

Del futuro di Mourinho si è parlato molto nel corso delle ultime settimane. Un futuro che lo vorrebbe anche lontano dalla Roma. Lui ha un contratto in scadenza nel 2024 ma alla fine di questa stagione si tireranno le somme: lui vorrebbe, come sempre è stato nel corso della sua carriera, degli investimenti importanti per la sua squadra, l’obiettivo, ovviamente, è quello di vincere sempre. Ma questo stride con quelli che sono i paletti che ha la Roma. Insomma è tutto da scrivere.

Nel corso dell’ultimo periodo si è parlato anche di un ritorno dello Special One sulla panchina dell’Inter con un Simone Inzaghi sempre più in bilico nonostante abbia conquistato tre trofei in un anno e mezzo. Ma l’andamento in campionato dei nerazzurri mette a repentaglio anche l’ex Lazio che non vive un momento semplice da gestire. In ogni caso, oltre a Mourinho, sulla panchina dell’Inter si potrebbe sedere anche un “erede” dello Special One – i tifosi della Roma lo sperano – che lo stesso Mou ha definito uno dei suoi.

Calciomercato Roma, anche Thiago Motta per l’Inter

Il profilo è quello di Thiago Motta, tecnico del Bologna, che ieri ha steso i nerazzurri e che ha praticamente regalato lo scudetto al Napoli. A parlare durante la diretta Twitch di calciomercato.it in onda su TVPLAY ci ha pensato l’agente dell’allenatore, Canovi, che ha fatto il punto della situazione. Ecco le sue parole.

“In questo momento non c’è nulla con l’Inter, davvero. L’obiettivo di Thiago è vincere la prossima gara contro il Torino. Lui è un allenatore che guarda all’oggi e ha una situazione mentale e quotidiana di poter lavorare con una società sana che vuole creare qualcosa di importante”. Poi la rivelazione su una possibile clausola rescissoria dentro il contratto dell’allenatore: “Non ci sono clausole rescissorie con la società del Bologna. Abbiamo un progetto biennale con loro e in questo momento la nostra priorità è questa. Voi dimenticate una cosa. Una volta rescisso il contratto con il Genoa, la stessa cosa ha fatto con lo Spezia, senza chiedere nulla e chiedendo di rispettare i rapporti con i suoi agenti. Questo per far capire il valore della persone di Thiago Motta”.