Lazio-Roma, biglietti alle stelle: furia giallorossa

Lazio-Roma, inizia a sentirsi l’aria di derby: ecco tutte le info per la stracittadina che si gioca il prossimo 19 marzo alle 18:00

Si inizia a sentire l’aria di derby a Roma. Si conoscono infatti già data e orario della stracittadina che, ovviamente, bloccherà la città quella giornata ma soprattutto catalizzerà tutti i discorsi per diverso tempo. Anche perché stavolta in palio c’è anche una bella fetta di qualificazione alla prossima Champions League.

Bene, attraverso un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito, la Roma ha reso note le modalità di acquisto dei biglietti per la partita in programma il prossimo 19 marzo alle 18:00. E le notizie non sono positive, visto che il costo del tagliando è di 45 euro. Sì, è vero, si parla di un derby ed è una partita assai importante. Però…

Lazio-Roma, ecco tutte le info sui biglietti

“Gli abbonati AS Roma di Curva Sud Centrale (ingr. 18/21) e Curva Sud Laterale (ingr. 15/17) potranno esercitare il diritto di prelazione in questi due settori, fino a esaurimento dei posti disponibili, dalle ore 10 di venerdì 3 marzo alle ore 18 di martedì 7 marzo. Gli Abbonati AS Roma in tutti gli altri settori (Curva Nord, Distinti Sud, Tribuna Tevere e Tribuna Monte Mario) potranno esercitare il diritto di prelazione nel settore Distinti Sud Est, fino a esaurimento dei posti disponibili, dalle ore 10 di venerdì 3 marzo alle ore 18 di martedì 7 marzo”.

Infine anche una possibile vendita libera che difficilmente, però, arriverà ad avere dei biglietti disponibili. “L’eventuale vendita libera si svolgerà a partire dalle ore 10 di mercoledì 8 marzo. Sarà possibile acquistare fino a quattro biglietti per singola transazione”. Insomma le info adesso ci sono. Anche se, sui social, impazza già la polemica per il prezzo. I tifosi della Roma non l’hanno presa benissimo.