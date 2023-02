Mazzata bianconera, “Juventus radiata”: il pensiero dell’avvocato non lascia spazio a dubbi o commenti. Ecco quello che potrebbe succedere

La Juventus rischia grosso. Grossissimo secondo quanto spiegato dall’avvocato Gigi Marengo che è intervenuto durante la diretta Twitch di calciomercato.it in onda su TVPLAY. Non tanto per quella che è stata la penalizzazione che è stata inflitta ai bianconeri, una sentenza che “lascia uno spazio difensivo”, ma quello che potrebbero succedere dopo, con la manovra stipendi.

“Il grosso però deve ancora arrivare e arriverà con il processo sugli stipendi, parrebbe, non ho i fascicoli in mano, che senza quell’escamotage sugli stipendi, il bilancio del patrimonio netto negativo, e con il patrimonio netto negativo non ci si può iscrivere al campionato. Io sono estremamente convinto che l’anno prossimo la Juventus giocherà in Serie B” ha detto Marengo, non lasciando nessuno spazio ai dubbi.

Mazzata bianconera: ecco cosa rischia la Juventus