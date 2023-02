Cremonese-Roma, recupero lampo: ballottaggio aperto

Domani pomeriggio la Roma torna in campo in Serie A, in casa della Cremonese. In vista della sfida dello stadio Zini c’è il recupero lampo: il ballottaggio è aperto

Archiviata al meglio la pratica Salisburgo in Europa League per la Roma è il momento di tornare in campo in Serie A. La squadra allenata da José Mourinho, domani pomeriggio alle ore 18:30, andrà in scena allo stadio Zini- casa della Cremonese. Lo Special One ha un conto aperto con Davide Ballardini, ad inizio mese la squadra grigiorossa ha infatti eliminato la Roma dagli ottavi di Coppa Italia allo stadio Olimpico.

La squadra giallorossa è pronta a tuffarsi a capofitto nella lotta al piazzamento in Champions League in Serie A. In questo senso la Roma vuole approfittare del passo falso dell’Inter, battuta in trasferta dal Bologna e dell’Atalanta, spazzata via dal Milan di Pioli ieri sera. La squadra allenata da Simone Inzaghi dista tre punti da quella giallorossa, anche per questo trovare la vittoria in casa della Cremonese diventa di vitale importanza per la squadra di José Mourinho. Per agganciare il secondo posto, occupato al momento dalle due milanesi, i giallorossi non potranno concedersi distrazioni domani pomeriggio allo stadio Zini di Cremona.

Cremonese-Roma, Ballardini recupera Chiriches: ballottaggio aperto in difesa

José Mourinho deve ancora sciogliere diversi dubbi di formazione. La condizione fisica di Tammy Abraham è migliorata, ma la punta inglese resta in ballottaggio con il redivivo Andrea Belotti, fresco di gol in Europa League ed ancora a secco in campionato. In difesa lo Special One deve fare invece con l’assenza certa di Chris Smalling, fuori per squalifica.

A proposito di pacchetto difensivo, c’è un recupero importante da segnalare in casa Cremonese. Mister Ballardini ha ritrovato in gruppo il centrale Vlad Chiriches. L’ex Napoli e Sassuolo ha smaltito il problema alla gamba e si candida per la sfida alla Roma. Come sottolinea il sito Cuoregrigiorosso.com, il difensore rumeno è tornato a lavorare in gruppo ed ora la palla passa a Ballardini. Il tecnico della Cremonese può scegliere tra Chiriches e Bianchetti per completare la difesa a tre davanti a Carnesecchi.