Stadio della Roma, è battaglia: “Perché non vota contro?”

Stadio della Roma, adesso i dubbi attorno all’impianto che dovrebbe sorgere a Pietralata diventano diversi. C’è la presa di posizione

Lo Stadio della Roma al centro della polemica politica. Un comunicato stampa diramato dall’AdnKronos è firmato dai consiglieri Fdi del IV Municipio mette in evidenza come le cose, forse, non stiano andando tutte per il verso giuste. O almeno, per meglio dire, come forse la Roma e i Friedkin si sarebbero aspettati.

Vi abbiamo spiegato nei giorni scorsi come dopo un primo sopralluogo a Pietralata, la sede scelta per il nuovo impianto, non abbia lasciato tutti contenti, soprattutto quei comitati i quartiere che si sono creati appunto per il no allo stadio. Si sapeva, ovviamente, che non tutto sarebbe potuto filare liscio davanti a un’opera del genere, ma adesso anche la battaglia politica sta prendendo piede. ”Sulla realizzazione del nuovo stadio dell’As Roma a Pietralata riscontriamo ampia divergenza tra Campidoglio e Municipio IV”, scrivono Luca Scerbo, Roberto Santoro, Matteo Mariani, Costanza Onofri, Giorgio Sperandio i consiglieri firmatari della nota. Che poi continuano.

Stadio della Roma, il comunicato

“L’Assessore all’Urbanistica ed il Presidente municipale, pur essendo entrambi esponenti del Pd e componenti della maggioranza Gualtieri non la vedono allo stesso modo sulla fattibilità del progetto. “Mentre Veloccia ha espresso il suo ottimismo sulla realizzazione della struttura, Umberti ha evidenziato problematiche di viabilità, urbanistica e riguardo alle opere di compensazione. A questo punto chiediamo al Presidente del IV, perché non esprime parere contrario, se veramente ritiene che ci siano forti controindicazioni alla costruzione dell’impianto in quell’area?”

“Invece di fare ”melina” e buttare la palla in tribuna – magari prendendo tempo sul lavoro delle Commissioni – sarebbe opportuno rendere ufficiale in tempi brevi la sua posizione in qualità di vertice istituzionale del territorio”.