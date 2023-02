Intrigo Kvaratskhelia e rinforzo per Mourinho: 60 milioni non bastano più

Calciomercato Roma, intrigo Kvaratskhelia per il rinforzo gratis a Mourinho: 60 milioni non bastano più.

Indipendentemente da come si concluderà questa stagione, tante valutazioni saranno condotte in quel di Trigoria, finalizzate all’abbracciare una molteplicità di fattori in base ai quali si traccerà la strada da seguire anche in futuro. Uno dei punti di partenza dovrà essere lo stabilire la posizione di Mourinho rispetto al club, al quale è legato contrattualmente fino a giugno 2024 ma circa il quale gravano dubbi e incertezze da fugare quanto prima.

Dopo di che, con la consapevolezza che la presenza o l’assenza di Mou sarà indicatore e discriminante anche delle prossime mosse del club, bisognerà attenzionare le possibilità di intervenire sul mercato, sempre consci dei paletti mai nascosti dalla società e sovente ‘sciorinati’ da Tiago Pinto. Questi ultimi, per quanto importanti, non hanno comunque impedito di costruire una rosa competitiva, seppur con investimenti mirati e non sempre liberi tanto quanto vorrebbero addetti ai lavori e, soprattutto, tifosi.

Come sovente accade, poi, gran parte delle decisioni potrebbero dipendere o intrecciarsi con altri fattori, legati anche alle scelte ponderate da altri club. In particolar modo, uno scenario di mercato molto attuale potrebbe legarsi molto bene anche con il futuro di una delle rivelazioni di quest’anno, Khvicha Kvaratskhelia.

Calciomercato Roma, intrigo Kvaratskhelia-Real Madrid: anche Mourinho osserva con interesse

Protagonista di un’annata straordinaria tanto quanto quella della squadra tutta, il 77 del Napoli rientra certamente tra i migliori profili della Serie A nonché tra i talenti maggiori del continente tutto. In pochissimi mesi, sotto l’egida di Spalletti e grazie alle rese nobilissime anche dei compagni, è divenuto leader di una squadra che sta dominando in campionato e che, contro i pronostici di tutti, vanta un clamoroso margine di vantaggio rispetto alle inseguitrici.

Tornando ai discorsi riguardanti il mondo Roma, si ricordino le non poche voci che in questi ultimi mesi hanno annoverato anche Marco Asensio tra i possibili rinforzi per il prossimo anno. Mai bravo a raggiungere le vette cui pareva destinato durante gli anni dei suoi esordi al Real, il maiorchino ha il contratto in scadenza a giugno. Pur avendo palesato volontà di rinnovare, il suo proseguimento di carriera potrebbe localizzarsi lontano da Madrid, alla luce di un’importante divergenza di vedute nata con Florentino Perez per le cifre del rinnovo.

Proprio mentre sulle sue tracce resta vigile l’attenzione anche di diverse big di Italia come la Juventus, El Nacional rimarca come a Madrid l’uscita di Asensio, unitamente a quelle di Hazard e Mariano, potrebbe essere lenita dall’ingaggio del 77 del Napoli. L’interesse dei Galacticos per un giocatore che sembra avere tutte le carte per ambire a scenari del genere è ormai cosa nota.

Il grande ostacolo è però rappresentato da Aurelio De Laurentiis, di certo non incline a scendere a compromessi e intenzionato a blindare il gioiello di Spalletti con un rinnovo a guadagni ancor più importanti. Portarlo via, insomma, non sarà facile e certamente non basteranno i 60 milioni di euro, considerati fino a qualche tempo fa una degna e coerente valutazione per il georgiano.

E mentre a Madrid monitorano già le alternative, il passare del tempo allontana sempre di più l’undici dai Blancos. Che poi è quanto interessa maggiormente a chi, come la stessa Roma, potrebbe cercare di inserirsi per provare a ingaggiarlo a costo zero.