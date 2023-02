Calciomercato Roma, conferma ufficiale: proposta di scambio sul gong

Tra campo e mercato. Roma indirettamente chiamata in causa: la rivelazione del presidente e l’affare saltato al fotofinish.

C’era bisogno di una vittoria importante per la Roma di José Mourinho sul campo della Cremonese. Dybala e compagni, però, si sono fatti sorprendere dalla verve e dall’organizzazione tattica degli uomini di Ballardini che al termine di un finale convulso sono riusciti ad imporsi per 2-1.

Passo falso a cui i capitolini dovranno immediatamente reagire nel prossimo big match di campionato contro la Juventus. L’appuntamento contro i bianconeri è in programma domenica all’Olimpico alle 20.45. Match che potrebbe rappresentare un autentico spartiacque per le due squadre, anche perché la Juventus al netto della penalizzazione in classifica è distante 10 lunghezze dal quarto posto occupato al momento dalla Lazio. Juventus a cui nelle ultime ore è ritornata ad essere accostato un profilo che dalle parti di Trigoria conoscono molto bene. Ci stiamo riferendo a Nicolò Zaniolo, che ha a lungo calamitato indiscrezioni e rumours nella sessione di calciomercato invernale appena conclusasi e sul quale la Roma vanta una percentuale legata alla futura rivendita.

Calciomercato Roma, scambio per Zaniolo con il Leeds: il presidente conferma tutto

Al termine di una vera e propria telenovela Zaniolo è approdato al Galatasaray. Il club turco ha vinto una dura concorrenza dopo che il calciatore aveva rispedito al mittente diverse offerte provenienti dalla Premier. Il Bournemouth ci ha provato in più di una circostanza così come il Leeds.

A confermare l’interesse del Leeds ci ha pensato proprio il presidente dei Peacocks Andrea Radrizzani nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di DAZN:

“Zaniolo? Abbiamo offerto alla Roma uno scambio all’ultimo momento con un nostro calciatore ma non si poteva perché la Roma non aveva posti da extracomunitari.”