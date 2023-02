Cremonese-Roma, Mourinho è una furia: succede tutto al 90′

Cremonese-Roma, furia Mourinho prima dei minuti di recupero. La decisione non passa inosservata.

Non è stata la prestazione che in tutti si attendevano quella palesata dalla squadra giallorossa sul campo di Cremona. Gli uomini di Ballardini si sono distinti per una gara di grande intensità, vissuta con importante agonismo e con la fame di chi sapeva dell’importanza dei tre punti in palio.

Se Cremonse-Roma significava infatti poter agguantare il secondo posto in campionato per gli ospiti, i padroni del campo, che fino a questo momento non hanno mai vinto in Srrie A, i punti in palio quest’oggi avrebbero avuto non poca valenza soprattutto ai fini di una salvezza difficile ma non ancora utopistica.

Cremonese-Roma, Mourinho raggiunge gli spogliatoi prima del recupero

La squadra di Mou, come dicevamo, non ha emulato la grande gara di giovedì, disilludendo le aspettative e bucando l’opportunità di recuperare terreno dopo il passo falso dell’Inter.

Ciò che ha colpito, in particolar modo, è stata la decisione di Mourinho al novantesimo, poco prima che il quarto uomo annunciasse i sei minuti di recupero. L’allenatore giallorosso, in tribuna perché espulso, ha infatti lasciato la propria postazione per raggiungere con cospicuo anticipo lo spogliatoio.