Cremonese-Roma, Mourinho su Wijnaldum e Abraham: “A livello emozionale…”

Cremonese-Roma, finalmente il ritorno a pieno regime di Capitan Pellegrini che ammette: “Non mi sentivo al meglio, ora…”

Gli uomini di Mourinho sono chiamati a riscattare la pessima figura fatta in Coppa Italia proprio contro la Cremonese. I giallorossi hanno la colpa di aver sottovalutato l’avversario, che sebbene fosse una rosa di un tasso tecnico inferiore ha avuto il giusto approccio mentale per tutti i 90 minuti, cosa che Pellegrini e compagni non hanno avuto affatto.

Da quella partita però la Roma ha saputo rialzarsi, riuscendo ad imporsi come terza forza del campionato. In caso di una vittoria oggi infatti ci sarebbe un incredibile aggancio al secondo posto, simbolo di quanto Mourinho riesca ad incidere nonostante le tante, troppe critiche subite.

Prima dell’inizio della partita ha parlato il capitano Lorenzo Pellegrini: “Non credo che avremo un approccio sbagliato contro la Cremonese anche perché i pensieri ci portano alla Coppa Italia. Siamo venuti qua per vincere”. Sulle sue condizioni Pellegrini tranquillizza i tifosi: Sto bene, come ho sempre detto, tante volte non mi sentivo al meglio per via delle tante partite e dei pochi allenamenti. Ora Sono riuscito a lavorare e starò sempre meglio”.

Cremonese-Roma, Mourinho parla anche prima del match

Prima della partita ha parlato anche Mourinho, che ha fatto il punto sulle condizioni di Wijnaldum e Abraham.

Con Wijnaldum si alza la qualità del centrocampo?

Dire questo vorrebbe dire che Matic e gli altri che di solito giocano non hanno la stessa qualità. Dico solo che con Gini in condizione di giocare una parte importante della partita, e non solo dieci o quindici minuti come nelle altre gare, ci da più opzioni. Quando entri in una fase di campionato che si incrocia con la fase a eliminazione di Europa League, è importante per noi”

Ha fatto fatica a scegliere l’attaccante? O Abraham ha ancora qualche problema all’occhio?

“Non penso una limitazione da un punto di vista fisico ma emozionale ancora sì. In questo caso è importante sapere che può giocare ma di solito preferisco entrare in campo con giocatori al top della sua condizione”