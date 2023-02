Creonese-Roma: la partita inizia subito male per i giallorossi a causa del gol in avvio dei padroni di casa su un possibile fallo di mano

Inizio di partita rocambolesco per gli uomini di Mourinho che passano subito in svantaggio in trasferta contro la Cremonese. Doveva essere il match valevole per l’aggancio al secondo posto, ma alla prima occasione possibile gli uomini di Ballardini hanno punito i giallorossi con un clamoroso gol al volo di Frank Tsadjout che supera Rui Patricio e si infila sotto al sette.

Nulla è scritto e la Roma ha ancora le possibilità per ribaltare le sorti di questo match, sarà necessaria però un’inversione di marcia per riuscire a sopraffare gli avversari. Contro la Cremonese Pellegrini e compagni hanno sempre sofferto, soprattutto in Coppa Italia, dove i grigiorossi hanno eliminato la formazione capitolina.

Sui social i tifosi non hanno affatto reagito bene al vantaggio della Cremonese, in particolare il portiere portoghese Rui Patricio è stato preso di mira, ma l’ombra di un fallo di mano sull’azione del gol accende la polemica ancora prima del fischio finale.

Cremonese-Roma, Rui Patricio e il fallo di mano: tifosi furiosi sui social

L’azione del vantaggio dei padroni di casa accende le polemiche social su un match che poteva essere cruciale per la stagione giallorossa. Nello scontro tra Zalewski ed un giocatore avversario i calciatori giallorossi hanno protestato per un possibile fallo di mano, ma l’arbitro è stato di un altro avviso.

Dopo un breve consulto con il Var infatti il gol è stato giustamente convalidato come ribadito dall’esperto di DAZN Luca Marelli, ma l’ira dei tifosi non si è placata. Su Twitter in particolare la rabbia si è rivolta verso Rui Patricio, accusato di non essere più il brillante portiere che abbiamo visto la scorsa stagione.

Rui Patricio praticamente si è trasformato in sedia — CasimiroDeNitto (@casimirodenitto) February 28, 2023

E comunque Rui Patricio è n’altro de quelli che campa de Tirana e viene difeso solo per quello. Un po’ n’altro certo giocatore andato via.#CremoneseRoma #ASRoma — PlayStation38 🐺 (@marcopirla) February 28, 2023

Il portoghese non è evidentemente una sicurezza, e questo potrebbe obbligare la società ad intervenire nella prossima finestra di calciomercato, puntando probabilmente su Vicario, osservato speciale da Pinto che da tempo monitora il giocatore.