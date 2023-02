Erede Mourinho, Conte lascia il Tottenham: sorpasso alla Juventus

Erede Mourinho, Antonio Conte lascia il Tottenham: ormai di dubbi ce ne sarebbero poco. Piazzato il sorpasso alla Juventus

Non conosciamo ancora quello che sarà il futuro di Mourinho per la prossima stagione. Le voci continuano a circolare con insistenza e fino a quando non ci sarà una comunicazione ufficiale allora continueranno a girare. Di certo però c’è una cosa: che come possibile erede dello Special One qualche nome è circolato.

Uno su tutti quello di Roberto De Zerbi, attuale tecnico del Brighton, che ha preso il posto di Potter che è passato al Chelsea. L’ex allenatore del Sassuolo sta facendo bene, anche tanto, e sarebbe pure entrato nel mirino della Roma. Almeno stando a quelle che sono le indiscrezioni dei bookmaker, che lo hanno inserito nel palinsesto appunto dedicato a quelli che potrebbero essere i successori di Mou. Adesso però le cose – e le quote – sono cambiate. Sì, perché secondo gli analisti della Snai il tecnico italiano avrebbe enormi possibilità di cambiare panchina, ma per rimanere sempre nel campionato inglese.

Erede Mourinho, il Tottenham favorito per De Zerbi

Favorito infatti ci sarebbe il Tottenham, che si vede costretto a guardarsi intorno per via del mancato rinnovo con Antonio Conte. L’altro italiano ha nostalgia dell’Italia e potrebbe tornare in Serie A tant’è che anche per lui si è parlato di un possibile arrivo a Trigoria. Bene, per prendere il suo posto il favorito numero 1 sarebbe proprio De Zerbi che si gioca a 3,50 volte la posta.

Ma occhio anche alla Juventus, che in questo caso potrebbe decidere anche di puntare su di lui: sempre secondo Snai un approdo alla Continassa è dato 8 volte la posta, così come il Chelsea, altra società che avrebbe pensato a Mourinho. Infine la Roma: insieme a Inter e Lazio si gioca a 12 volte la possibile scommessa. Insomma, i giallorossi non sembrano essere proprio in corsa. Ma si sa, Pinto vorrebbe sicuramente tenere Mourinho. E come dargli torto.