Roma femminile, UFFICIALE il cammino per lo scudetto: tutte le date della fase calda della stagione per le ragazze di Alessandro Spugna

Lo scudetto è vicino. Sì, senza scaramanzia, soprattutto per quello che la Roma ha dimostrato nel corso della regular season: una squadra, quella giallorossa, capace di vincere 16 partite su 18 e che ha chiuso con 8 punti di vantaggio sulla Juventus, seconda in classifica. Adesso è il momento di parlare, realmente, di quello che potrebbe succedere nelle prossime settimane.

Bene, la Serie A femminile ha cambiato il format quest’anno: dopo la stagione che domenica scorsa si è conclusa, c’è un post season dove le prime cinque si affronteranno in partite di andata e ritorno per decidere il tricolore. Un tricolore che la Roma vede vicino, visto che in otto partite dovrà difendere il vantaggio di otto punti accumulato nella prima parte. Ed oggi è stata una giornata importante, visto che la Lega ha ufficializzato il calendario.

Roma femminile, ci si gioca tutto a marzo

Si parte il 18-19 marzo in trasferta, contro la Fiorentina. Poi il riposo, poi il Milan al Tre Fontane, l’Inter in Lombardia e la Juventus all’impianto dell’Eur. L’ultima gara di questa seconda fase di stagione è prevista per la fine di maggio, quando le giallorosse andranno a giocare in Piemonte. Ma si spera che la festa sia già stata fatta.

Quello di marzo, comunque, sarà un mese decisivo per la squadra di Spugna che sarà impegnata nelle semifinali di Coppa Italia – doppio confronto contro il Milan domenica prossima e poi sabato 11 marzo – e anche in Champions League tra il 21 e il 29 marzo quando all’Olimpico arriverà il Barcellona. Insomma, tutto in un mese.