Espulsione e polemica con Serra: rischio stangata per Mourinho

Espulsione Mourinho contro la Cremonese e polemica con l’arbitro Serra. Rischio stangata per l’allenatore della Roma.

Che quest’ultimo ci abbia abituato in questi anni a conferenze e dichiarazioni in grado di toccare punte istrioniche e mediatiche encomiabili non è certamente una novità. Così come non è un dato nuovo il riconoscere che sovente, soprattutto nei momenti più complicati, lo Special sia in grado di distogliere l’attenzione dei tifosi e non solo su quelle che sono le questioni unicamente calcistiche.

L gara con la Cremonese ha certamente rappresentato una brutta figura e, soprattutto, un passo falso in grado di lenire le speranze di arrivare al secondo posto, seppur non in modo definitivo. L’obiettivo di raggiungere la Champions League, indipendentemente dalla posizione in campionato (purché tra le prime quattro) è ancora alla portata, per quanto le dichiarazioni di José su tale aspetto sembrino aver seguito altra direzione.

Al netto dei tanti spunti che la partita di quest’oggi avrebbe potuto generare, in queste ore una delle questioni più discusse è rappresentata dalle dichiarazioni di Mourinho sull’arbitro Serra, macchiatosi a detta dell’allenatore per un atteggiamento che avrebbe poi generato la colorita reazione di un José che ha parlato con grande chiarezza ai microfoni Dazn.

Espulsione Mourinho e rischio stangata: la ricostruzione sull’accaduto con Serra

Su tale aspetto, si è esposto lo stesso giornalista Dazn, Tommaso Turci, del quale riportiamo la ricostruzione di poco successiva al fischio finale e la bordata in diretta del mister della Roma. Al di là della descrizione degli eventi, si è lasciato intendere come Mourinho possa andare incontro anche ad una sorta di rischio stangata.

“La situazione sembrava abbastanza tranquilla. C’erano i classici colloqui poi c’è stata la reazione inconsueta di Mourinho. Un Mourinho che secondo Serra si sarebbe scagliato più volte contro lui e l’arbitro. Prima Mou chiede il motivo del mancato cartellino: quando arriva Piccinini vuole che Serra riporti le parole che ha detto allo stesso Josè, fidandosi ovviamente del quarto uomo. Mou ha avuto anche qualcosa da ridire dopo e ha continuato a protestare. Rischia anche più di una giornata. È tornato con toni forti per chiedere indicazioni a Serra e Piccinini“.