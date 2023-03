Calciomercato Roma, infortunio e assalto immediato: addio al colpo a zero per la prossima stagione. Firma subito

Per diverso tempo è stato accostato anche alla Roma. Anche nello scorso mese di gennaio, soprattutto dopo che Zaniolo è andato via e Pinto non ha preso nessuno per sostituire l’ex numero 22 giallorosso. Ci ha pensato senza dubbio, la Roma. Ma poi non ha affondato il colpo.

Un colpo che però nella mente del gm portoghese si poteva fare la prossima estate, a parametro zero, visto che parliamo di Isco, svincolato, che sembrava ad un passo dal dover andare a giocare in Germania e che invece all’ultimo minuto, dopo le visite mediche, è anche rimasto senza squadra. Adesso però uno squadra la potrebbe trovare, perché dalla Spagna parlano di un forte e concreto interesse del Betis.

Calciomercato Roma, Isco al Betis

Da quelle parti ancora i calciatori svincolati possono essere tesserati. E Pellegrini, che ha perso Fekir per infortunio per tutta la stagione, starebbe pensando appunto all’ex Siviglia e Real Madrid per coprire quel buco lasciato dal fantasista. Si parla di una trattativa avviata e che si potrebbe chiudere nello spazio di pochissimo tempo, con buona pace per la Roma che dovrebbe guardare verso altri lidi.

Insomma, tutto scritto o quasi. Isco è pronto a tornare nell’altra squadra andalusa tradendo praticamente quello che è stato il suo recente passato. Una situazione incredibile che però sta prendendo piega. E che come detto si potrebbe chiudere nello spazio di pochissimo tempo.