Colpaccio a zero e ‘addio’ Roma: smentita UFFICIALE

Calciomercato Roma, capolavoro a costo zero e futuro già stabilito. C’è l’intervento ufficiale del diretto interessato che fa chiarezza.

La concitazione delle ultime ore ha certamente portato i tifosi a rivolgere le proprie attenzioni nei confronti dei tanti spunti di interesse generati dai novanta minuti di ieri pomeriggio contro la Cremonese. Come in un triste gioco simmetrico, gli uomini di Ballardini hanno aperto e chiuso il mese di febbraio di Pellegrini e colleghi, abbattendoli due volte e, paradossalmente, in due fasi caratterizzate da un grande stato di forma in casa Roma.

Dopo la sconfitta con il Napoli, ‘condita’ dal selfie encomiastico nello spogliatoio, i grigiorossi avevano infatti eliminato la compagine capitolina dalla Coppa Italia, in un turno infrasettimanale della competizione che, almeno sulla carta, doveva invece rappresentare una sorta di passarella per le semifinali contro la Fiorentina.

Seppur con la consapevolezza che nessuno abbia snobbato l’avversario né a inizio mese che ieri pomeriggio, anche in occasione della partita di Cremona Dybala e colleghi hanno palesato plurime difficoltà contro l’organizzata e pressante squadra dell’ex Genoa. Il risultato ‘storico’ di Ciofani e compagni, unitamente alla questione Serra e l’espulsione con squalifica doppia di Mourinho hanno poi rappresentato il filo rosso mediatico di queste ultime ore.

Calciomercato Roma, annuncio ufficiale di Aouar sul futuro

Il trambusto capita certamente in una parentesi complicata per la Roma, ricca di impegni e potenzialmente determinante per quello che sarà il cammino e il piazzamento finale. Proprio in questo gioco di emozioni ed eventi, intanto, si è registrato un aggiornamento di mercato che potremmo a ragione definire come ufficiale.

Ci riferiamo alla presa di posizione di Houssem Aouar, da non poco tempo finito nel mirino anche di Roma e Milan e destinato a lasciare il Lione a parametro zero a scadenza contratto nel mese di giugno. Sul suo futuro si erano susseguite voci valide e insistenti circa un passaggio all’Eintracht Francoforte, il cui approdo sarebbe dovuto avvenire previo versamento di una caparra di 5 milioni e firma su un contratto da 250mila euro mensili.

Sul proprio profilo ufficiale, poco dopo, si è espresso con ironica chiarezza il qualitativo centrocampista dell’OL, bollando le tante voci come segue. “Alcune persone sanno quindi prima di me dove giocherò la prossima stagione. Questo è fantastico!”. Una presa di posizione chiarissima che lascia intendere come, è il caso di dirlo, il futuro sia ancora tutto da scrivere.