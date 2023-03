Calciomercato Roma, colpo a zero dal Real: testa a testa con Marotta

Calciomercato Roma, si riaccende la pista per il colpo a parametro zero dal Real Madrid. Tiago Pinto pronto a sfidare l’Inter di Marotta

Roma e Inter sono uscite con le ossa rotte dall’ultimo turno di Serie A. Prima la squadra nerazzurra è caduta in casa del Bologna, poi quella giallorossa è stata clamorosamente sconfitta dalla Cremonese. Ora l’Inter è stata raggiunta dal Milan al secondo posto, mentre la Roma è stata scavalcata in classifica dalla Lazio ed ora è quinta, fuori dalla zona Champions League. Le due squadre sono pronte ad un nuovo duello di calciomercato in estate.

Roma e Inter sono pronte ad un nuovo duello di mercato dal Real Madrid. La notizia che rimbalza dalla Spagna vede il testa a testa tra Tiago Pinto e Marotta all’orizzonte, su un colpo a parametro zero più volte accostato ai giallorossi. Al momento il suo contratto è ancora in scadenza in casa Blancos, e sia Roma che Inter lo avrebbero messo nel mirino per rinforzare la rosa della prossima stagione a parametro zero. Marotta ha una certa confidenza con i colpi a costo zero, avendo pescato recentemente dalla Roma prima Dzeko poi Mkhitaryan. Dal canto suo Tiago Pinto la scorsa estate è riuscito a chiudere il colpaccio Dybala, accostato a più riprese proprio ai nerazzurri guidati da Simone Inzaghi.

Calciomercato Roma, dalla Spagna: testa a testa con l’Inter per Nacho

Fari puntati sul futuro di Nacho, difensore in scadenza di contratto con il Real Madrid. Il 33enne è stato più volte accostato alla Roma negli ultimi anni, e recentemente dalla Spagna si è parlato di un contatto diretto tra José Mourinho e lo stesso centrale difensivo in scadenza con il Real Madrid.

A sottolineare come sulle tracce del difensore ci sia anche l’Inter è stato il sito spagnolo Fichajes.net. Il portale parla di un vero e proprio testa a testa per portare il classe ’90 in Serie A. Tiago Pinto e Marotta sono pronti a sfidarsi nuovamente sul calciomercato, senza dimenticare il corteggiamento dell’Inter nei confronti di Chris Smalling. Nuova sfida difensiva in vista tra Inter e Roma, i prossimi mesi saranno decisivi.