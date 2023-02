Cremonese-Roma, Serra choc: le parole che hanno scatenato la furia di Mou

Cremonese-Roma, il labiale di Serra e la rabbia di Mourinho: il video è assolutamnete eloquente e sta facendo il giro del web.

Pomeriggio amaro per la Roma di José Mourinho, che sul campo della Cremonese ha perso una buona chance di approfittare del passo falso dell’Inter. Al termine di una gara molto combattuta i lombardi si sono imposti per 2-1 nel finale.

A calamitare l’attenzione mediatica, però, è stato nuovamente José Mourinho. Sia nella sua area tecnica che nel post partita il tecnico lusitano ha esternato la sua rabbia all’indirizzo del quarto uomo Marco Serra, reo di essersi rivolti con toni piccati all’indirizzo dello Special One. Che quella dell’allenatore portoghese non sia un’uscita a vuoto è testimoniato dai video che circolano su Twitter che immortalano in maniera pressoché perfetta il labiale con cui Serra si è rivolto a Mourinho.

Serra contro Mourinho: “Vai a casa, vai”

Dopo aver esternato le rispettive posizioni, infatti, Serra non ha avuto mezze misure nell’invitare Mourinho ad andare a casa. Come testimoniato in maniera assolutamente tangibile dai video che circolano in rete, Serra ha apostrofato con toni bruschi l’allenatore della Roma dicendogli: “Ti stanno pigliando tutti per il c…Vai a casa, vai a casa…”

Questo spiega in maniera inequivocabile il motivo per il quale il tecnico giallorosso ha poi perso le staffe, creando i presupposti per la sua espulsione. Parole che chiaramente faranno discutere e contribuiranno ad alimentare un post partita che non potrà essere archiviato nel volgere di poche ore. Ecco il video al quale facevamo riferimento: