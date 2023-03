Mourinho “scaricato”, hanno già contattato l’erede: intreccio Conte

Mourinho “scaricato”: l’erede è già stato contattato e c’è anche l’intreccio con Antonio Conte. Tutto quello che potrebbe succedere

La prova di ieri sera della Roma è stata brutta. Una Cremonese che possiamo tranquillamente definire la bestia nera dei giallorossi che ci hanno rimesse le penne per due volte in un mese, prima in Coppa Italia e poi in campionato con la corsa al quarto posto, quello che potrebbe regalare la qualificazione alla prossima Champions League, che si è complicato.

Perché sono partite come quella di ieri sera che devono essere vinte, azzannate, con tutto quello che si ha in corpo. E invece una Roma stanca, nonostante un riposo di cinque giorni, ha permesso a Ballardini di trovare la prima vittoria stagionale. Con Mourinho pure espulso. Una nottataccia. E a proposito di Mourinho: il futuro del portoghese sappiamo bene che è in bilico. Il suo contratto che scade nel 2024 non è un problema per i Friedkin, ma lo è per lo Special One che vorrebbe delle rassicurazioni che ancora non sono arrivate sulla questione mercato. Si è parlato, anche in queste settimane, di un possibile interessamento del Chelsea. Che però, secondo le informazioni riportate da Footballinsider, avrebbe già contattato l’erede.

Mourinho “scaricato”, il Chelsea chiama Pochettino

L’ex Tottenham e Psg infatti sarebbe già stato contattato dal Chelsea per prendere il posto di un Potter che ha deluso oltre le aspettative. I Blues sono in crisi e pensano al ribaltone che potrebbe anche arrivare in questa stagione. Né Mourinho quindi e nemmeno Conte, con il tecnico italiano che dovrebbe rimanere libero sul mercato visto che al momento non sembra intenzionato a rinnovare con gli Spurs quell’accordo che scade tra pochi mesi.

E, Conte, così come vi abbiamo raccontato ieri e così come dicono le quote dei bookmaker, potrebbe anche essere nel mirino della Roma qualora lo Special One decidesse di salutare la compagnia. L’intreccio quindi c’è. Potrebbe rimanere tutto così. O potrebbe cambiare tutto. Solamente il tempo darà le risposte.