Mourinho-Serra, ultim’ora ufficiale: aperta un’inchiesta

Mourinho-Serra, ultim’ora ufficiale: la Figc ha deciso di aprire un’inchiesta per fare luce su quanto successo ieri.

Le parole di Mourinho, ieri sera, sono state pesanti contro Serra, tant’è che il tecnico ha detto di pensare anche alla possibilità delle vie legali. Di certo, c’è, in questo momento, così come riportato da Il Messaggero, che la procura federale della FIGC ci vuole vedere chiaro, chiarissimo, e ha aperto un’inchiesta.

Dalla procura infatti hanno fatto sapere che ci saranno delle indagini e che a breve “saranno ascoltati il tecnico giallorosso e il quarto ufficiale Marco Serra”. Proprio quello che voleva lo Special One, praticamente, espulso nel secondo tempo e che potrebbe anche non essere in panchina contro la Juventus domenica sera all’Olimpico. In ogni caso Foti, che ha scontato la sua di squalifica, sarebbe pronto.

Mourinho-Serra, cos’è successo

Momenti concitati quelli di ieri. Con Mourinho e Serra che non se le sono mandate a dire. Soprattutto il quarto uomo, almeno secondo quanto raccolto dai labiali, ha usato parole che non sono andate giù all’allenatore portoghese che prima si è seduto in tribuna, visibilmente contrariato e con un pensiero fisso che gli girava in testa. E che poi ha raccontato tutto alla fine del match senza nemmeno troppi giri parole.

I tempi dovrebbero essere ristretti, la sensazione è questa, anche perché domenica come detto si torna in campo e Mou spera di essere in panchina a guidare la sua squadra. Anche Allegri ieri sera dopo la gara della Juventus contro il Torino ha detto che vorrebbe vedere lo Special in campo. Vedremo quelle che saranno le decisione nel merito. E stavolta sì, si andrà fino in fondo.