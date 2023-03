Roma, Rui Patricio bocciato e Mourinho demolito: “Non ci sta capendo nulla”

Roma, José Mourinho viene demolito e Rui Patricio bocciato dopo la sconfitta dello Zini. La sentenza in diretta: “Non ci sta capendo nulla”

Ha lasciato strascichi dolorosi la sconfitta della Roma in casa della Cremonese. La formazione grigiorossa si conferma bestia nera per la squadra di José Mourinho, espulso all’ inizio del secondo tempo allo Zini. All’indomani della sconfitta in Lombardia arriva il verdetto di un ex centrocampista giallorosso. Sul banco degli imputati, oltre allo stesso Mou, ci finisce l’estremo difensore Rui Patricio.

La sconfitta contro la Cremonese ha riaperto nuove crepe in casa Roma, oltre ad aver fatto perdere il quarto posto in classifica alla squadra guidata da José Mourinho. Il tecnico portoghese è stato squalificato dopo uno scontro dialettico con il quarto uomo Marco Serra, episodio su cui è scattata un’indagine da parte della FIGC. Il tecnico portoghese finisce sul banco degli imputati, al pari del connazionale Rui Patricio, estremo difensore alla seconda stagione in giallorosso. Ecco le parole di Roberto Scarnecchia, ex calciatore della Roma dal ’77 all’ ’82. L’ex centrocampista è intervenuto ai microfoni di TV PLAY su calciomercato.it

Roma, Scarnecchia boccia Rui Patricio e bacchetta Mourinho: “Deve ritrovare la testa”

Scarnecchia parte dalle scelte di formazione: “Abbiamo visto l’ennesima volta una formazione che non comprendo. Non si possono lasciare Abraham, El Shaarawy e Matic in panchina in questo momento. Io dico sempre la stessa cosa, a me Mourinho piace, ma ultimamente non ci sta capendo niente.” Sulla Cremonese: “Noi siamo usciti in Coppa Italia sempre contro la Cremonese per colpa sua. Ormai abbiamo capito come si prende gli alibi, facendo le scenette all’americana con il quarto uomo. A me piace come allenatore ma deve ritrovare la testa.”

Su Rui Patricio: “Io credo che la Roma non ha un portiere all’altezza, dopo Alisson non c’è stato nessuno in grado di fornire delle ottime prestazione. Io sono rammaricato, nonostante tutto se la Roma avesse vinto sarebbe stata seconda.” Sul futuro di José Mourinho: “Lui ha un contratto di 3 anni e ha la possibilità di andare avanti in Europa League e di andare in Champions. Per un allenatore come lui fare la Champions è fondamentale, come fare un ottimo percorso in Europa League. Non credo si stia preparando ad andare via.“