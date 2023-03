Stadio della Roma nel 2027: l’annuncio ufficiale di Gualtieri

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, è tornato a parlare del nuovo stadio di proprietà dei giallorossi. Ecco l’annuncio del primo cittadino: obiettivo 2027 per i Friedkin

Torna a parlare dello stadio della Roma il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri. Il primo cittadino è tornato sul tema della costruzione dell’impianto di proprietà della squadra giallorossa, fissando l’obiettivo entro il 2027. Tra quattro anni ci sarà il centenario della As Roma, e l’obiettivo è di festeggiarlo anche con l’operatività del nuovo stadio. Ecco l’annuncio in diretta di Roberto Gualtieri.

Quattro anni per costruire e rendere operativo lo stadio di proprietà della Roma. Dopo i primi sopralluoghi effettuati dalla Commissione Sport nell’area di Pietralata, arrivano le parole del sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri. Il primo cittadino rilancia l’obiettivo centenario, fissando la data del 2027 come obiettivo concreto per la società calcistica e l’amministrazione comunale. La proprietà Friedkin sta accelerando per avviare i lavori di costruzione nel quadrante di Pietralata, e la giunta capitolina dimostra di voler proseguire con l’obiettivo 2027. Ecco l’annuncio in diretta del sindaco Roberto Gualtieri.

Stadio della Roma entro il 2027: Roberto Gualtieri esce allo scoperto

Il primo cittadino della Capitale è intervenuto in diretta radio ai microfoni di Tele Radio Stereo, uscendo allo scoperto e tracciando la strada per arrivare al nuovo stadio entro il 2027. Gualtieri è speranzoso: “Stiamo rispettando le tabelle di marcia. [..] L’obiettivo è che sia utilizzabile nel 2027. Tempi serrati, ci va bene il progetto, ci piace che sia diverso dal precedente.

Il primo cittadino esalta il progetto: “È un progetto green, parchi pubblici, percorsi ciclopedonali, interventi che riqualificano la zona, però bisogna rafforzare i parcheggi, viabilità, mettere in sicurezza l’ospedale Sandro Pertini.” Il sindaco di Roma chiude con assoluta fiducia: “Siamo fiduciosi, la società si sta comportando seriamente, stiamo cerando di lavorare senza clamore.” Una nuova conferma sulla possibilità di vedere lo stadio di proprietà della Roma entro l’anno del centenario di fondazione della società giallorossa. L’annuncio del sindaco rafforza la fiducia dei tanti tifosi che sperano nel via libero definitivo e nell’avvio dei lavori a stretto giro di posta.