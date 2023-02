“Partita da giocare con attenzione”: nuovo stadio Roma, nota ufficiale

Nuovo stadio della Roma, c’è la nota ufficiale dopo il recente sopralluogo della Commissione Sport. Le parole del presidente: “Partita da giocare con attenzione”

Nei giorni scorsi c’è stato il sopralluogo nella zona indicata per la costruzione dello stadio della Roma. Riguardo il futuro impianto sportivo è intervenuta con una nota ufficiale la Commissione dello Sport del comune di Roma. Ecco le parole del presidente, Nando Bonessio, che analizza i prossimi passaggi fondamentali per l’avvio del cantiere di costruzione dell’impianto.

Oltre alle questioni di campo c’è una partita aperta per la proprietà Friedkin da tempo in casa Roma. Gli statunitensi vogliono arrivare il prima possibile all’avvio dei lavori di costruzione dello stadio di proprietà della Roma. Dopo una serie infinita di tira e molla, tra vecchie proprietà e precedenti amministrazioni comunali, ora l’area definitivamente individuata sembra essere quella di Pietralata. Proprio sul posto si è svolto nei giorni scorsi un sopralluogo della Commissione Sport di Roma Capitale. In queste ore il presidente della commissione, Nando Bonessio, ha emesso una nota ufficiale sul nuovo stadio.

Stadio della Roma, nota ufficiale della Commissione Sport: accento su viabilità e trasporti

La Commissione Sport pone l’accento sulla questione mobilità e potenziamento dei mezzi pubblici. Ecco la nota di Bonessio: “La costruzione del nuovo stadio della Roma è una partita che dobbiamo giocare prestando estrema attenzione a tutti gli aspetti in gioco e non tralasciando alcun dettaglio. In primis il potenziamento del trasporto pubblico e in particolare della linea della Metro B.”

La nota continua sul tema: “Ribadisco l’urgenza di considerare la mobilità pubblica e ciclopedonale uno degli asset strategici e prioritari del nuovo stadio della Roma. A tal fine è doveroso individuare il giusto mix per non fa ricadere tutto il peso del trasporto su quel quadrante della città.” Bonessio si rivolge anche ai cittadini del quadrante interessato dal futuro cantiere: “Mi impegno ad ascoltare le posizioni di tutti e a proseguire il confronto pubblico con i cittadini della zona che, dal progetto, devono trarre solo benefici in termini di maggiore vivibilità dell’intero quartiere.“