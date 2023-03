Calciomercato Roma, dalle parole ai fatti: colpaccio dalla Juventus

Calciomercato Roma, le ultime sulle mosse di Tiago Pinto per puntellare lo scacchiere tattico a disposizione di José Mourinho. Intreccio con la Juventus.

Acquisti mirati, capaci di innalzare il tasso tecnico della rosa giallorossa. Questo è l’obiettivo con il quale gli uomini mercato della Roma si accosteranno ad una sessione estiva di calciomercato di nevralgica importanza per i capitolini. Sebbene l’attenzione di Dybala e compagni sia ora rivolto al campo, è chiaro che spifferi ed indiscrezioni continuano a calamitare l’attenzione mediatica.

Chiaramente la Roma non potrà entrare nell’ordine di avallare esosi investimenti. Si cercherà dunque di capitalizzare quelle occasioni che di volta in volta dovessero presentarsi. Sotto questo punto di vista gli intrecci con la Juventus potrebbero rivelarsi gravidi di importanti conseguenze. Da tempo, infatti, la Roma ha messo gli occhi su Juan Cuadrado che non ha ancora rinnovato il suo contratto con i bianconeri in scadenza nel 2023 e potrebbe rivelarsi un’occasione intrigante per la compagine di Mou.

Calciomercato Roma, Pinto non molla Cuadrado

Secondo quanto riferito da gazzetta.it, infatti, la Roma starebbe continuando a monitorare con interesse l’evolvere della situazione legata al “Panita”, che potrebbe dire addio alla Juve al termine di questa stagione. Come dimostrato ampiamente da qualche mese a questa parte, la “Vecchia Signora” ha avviato una politica di ridimensionamento del monte ingaggi con relativo ringiovanimento dell’organico. Condizioni che hanno portato a valutare con maggiore scetticismo il dossier Cuadrado che dunque non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza nel 2023.

La Roma – che aveva lanciato segnali di apprezzamento già nelle scorse stagioni – fiuta l’affare, convinta di poter mettere a segno un colpo alla Matic con cui rivitalizzare la corsia destra. La situazione Karsdorp, infatti, è ancora in evoluzione ed un’eventuale cessione dell’olandese non è affatto da escludere. Nell’ottica di una rivoluzione sulle corsie laterali ingaggiare Cuadrado a parametro zero permetterebbe a Pinto di mettere a segno un colpo d’esperienza, che conosce molto bene il campionato italiano e dai costi relativamente contenuti. Staremo a vedere.