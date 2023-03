Calciomercato Roma, vogliono Dybala: prende il posto dell’ex Juve

Calciomercato Roma, il futuro di Dybala è ancora tutto da decifrare. Dalla Spagna sicuri: vogliono la Joya per una staffetta tutta bianconera

Il futuro di Paulo Dybala è decisamente legato a quello di Mourinho. Ci sono pochi dubbi che se il tecnico portoghese dovesse rimanere anche il prossimo anno alla Roma, ci sarebbero anche delle grandi possibilità che l’argentino vesta ancora la casacca giallorossa.

Certo, c’è quella clausola che lo potrebbe fare liberare, soprattutto all’estero, ma poi è sempre il giocatore che deciderà il suo futuro. A Roma sta bene, è stato accolto come un re, e si sta esprimendo su ottimi livelli. La Joya è la prima donna di questa squadra che quando manca lui spegne la luce. Sì, la luce, utilizzando le parole che ha usato Mourinho in tempi non sospetti. Insomma, il binomio c’è, anche se ci sono pure diversi club che hanno messo di nuovo gli occhi addosso al calciatore argentino.

Calciomercato Roma, Simeone vuole Dybala

Uno di questi, così come riportato da fichajes.net, è l’Atletico Madrid di Simeone, alla ricerca di un possibile sostituto di Alvaro Morata che potrebbe essere ceduto alla fine della stagione. Tra gli eredi dell’ex Juventus spunta fuori anche il nome dell’argentino che illumina l’Olimpico con le sue giocate. Nel cast si parla appunto della Joya.

Che con Morata è stato compagno di squadra alla Juventus. E che potrebbe quindi prendere il suo posto dentro una squadra, l’Atletico, che deve rifondare visto che questa stagione è quasi finita con largo anticipo. Sì, c’è da conquistare ancora la qualificazione alla prossima Champions ma i Colchoneros di problemi non ne dovrebbero avere. Anche questo, ovviamente, è un punto fondamentale per il futuro dell’argentino. Arrivare tra le prime quattro significherebbe quasi blindarlo. Questo la Roma lo sa bene.