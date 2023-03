Calciomercato Roma, annuncio ufficiale: firma fino al 2025

Calciomercato Roma, la stella si è legata ancora ai colori giallorossi: il rinnovo del suo contratto è ora ufficiale.

La Roma di José Mourinho vuole ritagliarsi un ruolo importante in questa seconda parte di stagione. Per farlo i giallorossi saranno attesi da un vero e proprio tour de force, tra campionato ed Europa League. Dopo aver battuto il Salisburgo, infatti, Dybala e compagni sono riusciti a strappare il pass per gli ottavi di finale. Tuttavia c’è un’altra compagine giallorossa che sta letteralmente incantando a suon di prestazioni importanti.

Ci stiamo riferendo alla Roma di Alessandro Spugna, in testa al campionato e protagonista in Europa. Le giallorosse si sono rese protagoniste fin qui di una stagione da incorniciare sotto tutti i punti di vista, dando l’impressione di aver raggiunto un grado di maturità e di consapevolezza dei propri mezzi esaltante. Le sorprese non sono ancora finite. La Roma vuole infatti continuare a puntare sullo zoccolo duro della squadra. In quest’ottica bisogna leggere l’ufficialità del rinnovo del contratto di Emilie Haavi, che ha prolungato il suo contratto con i capitolini fino al 2025.

Roma femminile, UFFICIALE il rinnovo di Haavi: ha firmato fino al 2025

La notizia era nell’aria. I passi avanti compiuti nella trattativa hanno trovato finalmente uno sbocco definitivo. Approdata in giallorosso lo scorso gennaio, la Haavi si è ritagliata un ruolo di primo piano nello scacchiere tattico di Spugna, risultato subito decisiva. Ecco il comunicato con il quale la Roma ha ufficializzato l’accordo raggiunto e il rinnovo del contratto della calciatrice norvegese: “L’AS Roma è lieta di annunciare che Emilie Haavi ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2025. Emilie è arrivata alla Roma nel dicembre 2021 e ha avuto subito un impatto importante con il campionato italiano.”

Di seguito il commento a caldo della Haavi: “Sono molto contenta e orgogliosa di poter continuare la mia avventura alla Roma. Questo club è diventata una seconda famiglia per me e per questo motivo non vedo l’ora di scoprire cosa ci riserverà il futuro.”