Calciomercato Roma, cosa cerca Mourinho: “A volte lo dimentichiamo”

L’allenatore della Roma sembra destinato a lasciare la squadra in vista della prossima finestra di calciomercato che arriva tra pochi mesi

In queste ultime settimane il futuro di Mourinho sembra destinato a separarsi da quello della Roma. Molte voci, infatti, vogliono lo Special One vicino a un addio dalla società, che nel 2021 ha deciso di puntare su di lui per un progetto triennale. Lo Special One, infatti, ha davanti a sé ancora un anno e mezzo di contratto e nella sua prima annata ha portato in bacheca la coppa della Conference League.

Il trofeo europeo è stato vinto dai giallorossi nella notte di Tirana grazie alla rete di Nicolò Zaniolo, che ha siglato la rete della vittoria contro il Feyenoord. In questa stagione, invece, sono arrivate molte critiche da parte di alcuni tifosi che non hanno apprezzato lo stile di gioco della Roma, che non brilla in campo. In molti, infatti, criticano alla squadra la mancanza di brillantezza, con le partite che scorrono parecchio lente.

Al di là di queste critiche, con la squadra che è attualmente quinta a tre punti dal secondo posto, nei mesi scorsi ci sono state alcune squadre che hanno cercato di prendere lo Special One. Le prime sono state Portogallo e Brasile, che hanno cercato di cambiare aria dopo il Mondiale. Ora sulle sue tracce sembra esserci il Chelsea, con Potter che rischia di essere esonerato.

Calciomercato Roma, “Mourinho non ha fretta di andarsene”

Sulla situazione dell’allenatore ne ha parlato anche Andrea Di Carlo in diretta su TvPlay, canale Twitch di calciomercato.it. Il giornalista ha parlato del futuro del tecnico giallorosso, che per adesso è ancora in bilico.

Sulle intenzioni del portoghese di lasciare la società ha detto: “A me non risulta che Mourinho abbia tutta questa voglia di scappare da Roma ma che voglia delle garanzie. Che voglia avere poi modo di incidere maggiormente sulle scelte di mercato, che voglia avere una sfera operativa allargata. Che ci sia modo e maniera di confrontarsi con la proprietà, lo ha detto lui apertamente in conferenza stampa. Non sta facendo nulla per rompere, quindi non c’è nessun tipo di frase o segnale che porti alla rottura. Lui cerca un confronto, cerca di gettare le basi per un futuro insieme. Se queste garanzie non dovessero arrivare, qualora poi la Roma non dovesse arrivare in Champions League non è escluso che le strade si separino. C’è sempre un altro anno di contratto che a volte ci dimentichiamo, ma da quanto ci risulta c’è un grande rapporto tra Mourinho e la società, di grande stima reciproca. Non vedo un addio così imminente“.

