Calciomercato Roma, gratis dai bianconeri: fa tutto il fedelissimo di Mou

Calciomercato Roma, futuro bianconero e ‘tradimento’ da parte del fedelissimo di Mourinho. Ecco le ultime sul colpaccio gratis.

In una fase storica certamente non semplicissima per tanti club, la concretizzazione di colpi funzionali e a prezzo scontato se non addirittura gratis rappresenta certamente una possibilità da non sprecare.

La stessa Roma in questi anni ci ha abituato ad un modus operandi finalizzato al cogliere le giuste opportunità di mercato. Il caso recente di Dybala parla chiarissimo, così come lo stesso approdo di Wijnaldum, economico quanto tempestivo, seppur macchiatosi poi per un’imprevedibilità che non può quasi mai essere calcolata.

Certo, va ricordato come non sempre tale prassi, a Roma come in tante altre città, non abbia permesso di raccogliere tanto quanto ci si aspettasse. Il nome di Pedro, su questo fronte opposto rispetto a Dybala, può essere altrettanto paradigmatico ma non deve comunque scoraggiare una tendenza che accomuna club e più e meno importanti in una fase di non grande disponibilità e contraddistinta da un potere contrattuale tendente sempre più verso la direzione dei calciatori e non delle società (purtroppo, aggiungiamo!).

Calciomercato Roma, Asensio in bianconero: il timore del Real si chiama Jorge Mendes

Restando concentrati sul mondo Roma, il momento attualmente vissuto certamente non permette di fare valutazioni di gittata troppo ampia. Il monito lanciato da Mourinho dopo Cremona e basato sul ragionare gara dopo gara deve essere raccolto da una piazza che (non abbiamo dubbi) continuerà ancora a sostenere con fedeltà e vicinanza questi colori.

A giugno, poi, saranno fatte delle valutazioni destinate ad abbracciare il futuro di Mourinho e non solo. Tutt’altro che esclusi ingaggi a costo zero: non tanto per la situazione economica che accomuna la Roma a tante altre società, Piuttosto, come ormai da consuetudine, sono molteplici i nomi papabili e succulenti che potrebbero rappresentare grandi opportunità da non lasciarsi sfuggire.

Se già ieri vi abbiamo parlato dell’annuncio ufficiale di Aoaur, non sfugga quanto raccolto da El Nacional su un altro nome molto caldo, non solo per i giallorossi. Ci riferiamo a Marco Asensio, sul quale continua a gravare il fortissimo interesse dei miliardari sauditi del Newcastle, da circa un anno a questa parte intenzionati a proiettare i bianconeri di oltremanica nell’olimpo della Premier League.

Il timore del Real Madrid, non intenzionato ad assecondare pretese considerate eccessive, è che Jorge Mendes possa già aver trovato un accordo con il Newcastle, procrastinando la firma definitiva per implementare i bonus di ingaggio. Considerata la ‘cinica’ saggezza dell’agente nonché le sue capacità e i legami intessuti negli anni con la Premier è certamente un dubbio più che legittimo.