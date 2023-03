Calciomercato Roma, sostituto gratis dopo l’infortunio: contatti in corso

Calciomercato Roma, altra tegola dopo Neymar: infortunio e sostituto a costo zero. Contattato l’agente.

Come evidenziato più volte e come emerso anche dai tanti esempi di mercato del passato più e meno recente, è sempre più diffusa la tendenza dei club a distinguersi per importanti ingaggi a costo zero. I nomi giallorossi non mancano certamente e, senza scomodare nuovamente Dybala o Matic, basti qui ricordare che anche durante la prossima estate potrebbero essere colte opportunità tutt’altro che snobbabili.

Plurimi, infatti, i nomi di cui tenere in considerazione alla luce delle imminenti scadenze contrattuali di giocatori quali Asensio o Aouar, senza però dimenticare questioni endogene che attualmente rendono il futuro di El-Shaarawy o Smalling ancora una sorta di tabù o, comunque, situazioni non ancora del tutto risolte e che i tifosi si augurano possano essere affrontate con una certa celerità.

Calciomercato Roma, il PSG perde anche Kimpembe: contattato l’agente di Ndicka

Il lavoro di Tiago Pinto, insomma, dovrà distinguersi per una certa attenzione su entrambi i fronti, con la consapevolezza già incassata che gran parte delle prossime mosse dipenderà sia dagli obiettivi raggiunti nel corso di questa stagione che dall’incastro di situazioni e scenari che gli addetti ai lavori dovranno essere bravi a cogliere e sfruttare a proprio favore.

In tale senso, la situazione in casa PSG rischia di avere un certo impatto anche in casa Roma (e non solo). La scorsa domenica, in occasione dello scontro al vertice contro l’Olympique Marsiglia, infatti, la squadra di Galtier ha visto uscire in barella Presnel Kimpembe. Il responso è stato quello di una frattura al tendine di Achille, destinata a lasciare Messi e colleghi con un’importante defezione per i prossimi mesi.

Ciò che maggiormente tocca la Roma è però la consequenziale presa di posizione del PSG che, secondo Media Foot, avrebbe prontamente contattato l’agente di Evan Ndicka, finito nel mirino dei giallorossi e tanti altri club europei, alla luce della giovane età nonché di una situazione contrattuale che permette di ingaggiarlo gratis per la prossima stagione.

Se a ciò si aggiungono gli importanti margini di crescita da lui palesati, si comprende bene il perché il club transalpino si sia mosso con celerità e fermezza, instaurando i su citati contatti con l’entourage di un elemento finito nel mirino di tante big di Europa, incluse quelle di Serie A quali Juventus e Napoli.