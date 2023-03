Calciomercato Roma, doppio addio a zero: ‘rivoluzione francese’ dopo la smentita

Calciomercato Roma, non è bastata la smentita ufficiale: sostituto già trovato e doppio addio francese. Anche i giallorossi osservano con interesse.

In questi giorni abbiamo sovente rimarcato l’importanza assunta negli anni dalla possibilità di ingaggiare calciatori a costo zero. Pur rappresentando un nobile vantaggio per chi riesca a mettere sotto contratto elementi svincolati o prossimi al divenire tali, la tendenza degli ultimi anni sottintende certamente una serie di motivazioni che meriterebbero di essere approfondite.

Su tutte, quella ormai ‘storica’, relativa alla crescente e quasi smisurata importanza vantata dai giocatori, venutisi a trovare ormai in una posizione tale da poter mettere in difficoltà le società grazie ad un potere aumentato in modo esponenziale. Ingerenze dei procuratori e tanti altri aspetti rappresentano la faccia più profonda di un iceberg che rischia poi di portare a situazioni come quella vissuta dall’Inter a gennaio con Skriniar o da tanti altri club in ‘ostaggio’ dei propri calciatori e dei rispettivi entourage.

Calciomercato Roma, anche in Germania parlano francese: le ultime su Aouar e Ndicka

La stessa Roma è stata coinvolta più volte in tale discorso, come emerso da una serie di situazioni che hanno visto andar via diversi giocatori a costo zero ma anche dai nobili approdi di svincolati del calibro di Matic o Dybala, giusto per fare qualche nome. Continuando a ricordare la copiosa presenza di importanti possibilità gratuite dalla prossima estate, riferiamo dunque gli ultimi aggiornamenti su una doppia questione.

Facciamo riferimento a quanto raccolto dall’autorevole Bild, che ha sottolineato in queste ore la forte tendenza dell’Eintrach Francoforte a fare affidamento su calciatori francesi. Dopo una parentesi contraddistinta da ingaggi di elementi balcanici prima e portoghesi poi, tra le fila tedesche si registra attualmente una densa concentrazione di giocatori di nazionalità francese. In particolar modo, il prossimo colpo coerente con questa sorta di filosofia sarà a loro detta Houssem Aouar.

Il trequartista franco-algerino è prossimo alla scadenza contrattuale con il Lione e proprio nella serata di ieri aveva commentato con ironia le voci che lo destinavano all’Eintracht. La su citata fonte non ha però dubbi: Houssem sostituirà Kamada ed è attratto dalla filosofia della squadra mitteleuropea, L’attesa è da imputarsi al fratello del giocatore che starebbe ancora in una fase di valutazione ma l’uscita sui social del calciatore non sembrerebbe aver lenito la consapevolezza mediatica che la sua prossima destinazione sia proprio la Bundes.

E intanto, a Francoforte sono ormai consci di dover salutare Evan Ndicka, finito nel mirino anche della Roma e destinato a lasciare un’importante defezione tra le retrovie, nonché nel non esile corpus di giocatori nati in Francia di cui detto sopra. Sempre Bild parla però del ventitreenne Junior Ebimbe come papabile sostituto. Pleonastico, arrivati a questo punto, lo specificare quale sia la sua nazionalità.