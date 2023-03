Calciomercato Roma, casting aperto: c’è il sogno Mondiale

Calciomercato Roma, il casting è ufficialmente aperto. Tanti i nomi italiano ma c’è anche il sogno Mondiale: 25 milioni

Contratto in scadenza nel 2024. Diversi clean sheet nel corso di questa stagione. Ma nel momento in cui deve essere decisivo non riesce a farlo. Ecco perché Rui Patricio, dentro Trigoria, non convince più e la Roma ha aperto ufficialmente il casting per il successore del portiere portoghese.

Sono tanti i nomi, secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, sul taccuino di Pinto per la prossima stagione: il favorito è Vicario, anche perché i giallorossi vorrebbero un portiere italiano a quanto pare visto che è da tempi di Morgan De Sanctis che non è così. Ma l’empolese, non più giovanissimo visto che ha 26 anni (ma per un portiere sicuramente è l’età migliore), non è solo nella lista: si parla anche di Falcone del Lecce, Cragno del Monza e Audero della Sampdoria.

Calciomercato Roma, sogno Martinez

Ma non solo, così come Rui Patricio, il prossimo portiere della Roma potrebbe arrivare dalla Premier League. In questo caso un campione del Mondo visto che parliamo di Martinez, estremo difensore dell’Aston Villa, che non sta vivendo un momento tranquillo con Emery che lo ha pubblicamente criticato dopo che lo stesso sul finale di un match è salito nell’area di rigore avversaria per poi prendere gol.

Qui il problema è il costo del cartellino – oltre al fatto che piacerebbe ad altri club italiani – visto che parliamo di 25 milioni di euro come richiesta. Una cifra importante per un portiere che, però, potrebbe portare dei punti. Cosa che fino al momento Rui Patricio non è riuscito a fare e l’ultima uscita, quella contro la Cremonese che poi ha mandato dal dischetto Ciofani, forse è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il casting in casa giallorossa è aperto.