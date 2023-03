Mourinho-Serra, ricorso e inchiesta: corsa contro il tempo per Roma-Juve

Mourinho-Serra, domenica c’è la Juventus e la Roma farà di tutto per avere in panchina il proprio tecnico. Ecco le date dell’audizione e del ricorso

Corsa contro il tempo per riavere Mourinho domenica sera in panchina nella sfida alla Juventus. La Roma questa mattina presenterà il ricorso contro il doppio turno di stop comminato dal giudice sportivo allo Special One e secondo la Gazzetta dello Sport, ovviamente, si punta all’annullamento della sentenza, soprattutto perché c’è anche un’inchiesta aperta sulla questione: la procura federale della Figc ci vuole vedere chiaro.

Dopo i fattacci sul campo con le parole di Serra hanno mandato su tutte le furie Mou, il secondo tempo di quello scontro si gioca con la giustizia sportiva e non solo: intanto, oggi, Mourinho dovrebbe essere sentito dalla procura (non si sa ancora se a Trigoria o negli uffici federali) e successivamente, ma sempre in giornata, toccherà a Piccinini e Serra. Con quest’ultimo che sembra averla combinata davvero grossa questa volta.

Mourinho-Serra, ecco quando verrà discusso il ricorso

Il ricorso invece dovrebbe essere discusso domani spiega ancora il quotidiano rosa, visto che i giallorossi lo presenteranno come detto nella mattinata di oggi. E poi, già venerdì pomeriggio, dovrebbe arrivare la decisione finale. Con la Roma che ovviamente spera nel ribaltone della sentenza, soprattutto perché in questo caso le parole del quarto ufficiale non possono passare così in sordina. Non ci ricordiamo, a memoria, di aver letto mai una cosa del genere.

Insomma, tra oggi e domani si potrebbe sapere tutto. Con Piccinini e Serra che non sono stati nemmeno designati per la giornata numero 25 di campionato quella in programma nel prossimo weekend. Fermati dall’Aia.