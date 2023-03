Calciomercato Roma, doppio rifiuto e nuovo assalto: poker per Abraham

Calciomercato Roma, doppio rifiuto per Abraham: la rivelazione arriva dalla Premier. Ma l’assalto è di nuovo pronto in estate

La prossima potrebbe essere un’estate calda per la Roma. Non solo sul fronte Mourinho, che ancora non ha incontrato i Friedkin e che nonostante abbia ancora un anno di contratto vuole sicuramente delle certezze sul mercato per affrontare con tranquillità la prossima stagione, ma anche sul fronte Abraham che, a quanto pare, è diventato un obiettivo assai caldo in Premier League.

E non solo delle solite squadre, quelle che ormai sappiamo e conosciamo, come Chelsea (che ha un diritto di recompra), Manchester United e Arsenal (anche se adesso la squadra di Arteta sembra essersi un poco defilata), ma secondo quanto riportato dal DailyMail, l’attaccante inglese della Roma sarebbe entrato nel mirino di Aston Villa ed Everton e, in Inghilterra, fanno anche una rivelazione: la Roma, per il suo attaccante, ha rifiutato delle offerte già nello scorso mese di gennaio appunto dei due club in questione.

Calciomercato Roma, le pretendenti di Abraham all’assalto

Club che però non si sarebbero dati per vinti e che potrebbero tornare all’assalto la prossima estate. La squadra di Liverpool se riuscirà a raggiungere la salvezza, quella allenata da Emery (dove gioca Martinez, il portiere che la Roma ha messo sotto la lente d’ingrandimento), soprattutto perché il tecnico spagnolo sembrerebbe essere un estimatore dell’attaccante giallorosso.

Come sappiamo il Chelsea ha un diritto di recompra per 80 milioni di euro. Una cifra che però molti adesso ritengono sia un tantino alta rispetto anche a quelle che sono state le prestazioni del giocatore nell’ultimo periodo. Una sessantina di milioni forse potrebbero anche bastare per convincere la Roma a cederlo, qualora davvero la società lo volesse cedere. E le offerte in questo caso potrebbero anche non mancare.