Calciomercato Roma, nuovo colpo di scena: il Barcellona fa saltare il banco

Calciomercato Roma, dalla Spagna trapelano nuove indiscrezioni: i blaugrana l’hanno inserita nella lista dei suoi obiettivi.

Nelle ultime uscite stagionali la Roma ha ritrovato verve importante dalle proprie corsie laterali. Soprattutto l’out mancino sta offrendo chiavi di lettura interessanti, con Leonardo Spinazzola che sta ritornando sui suoi livelli riuscendo a ritagliarsi spazi importanti in zone goal.

La super prova offerta dall’ex terzino della Juventus contro il Salisburgo era stata anticipata dalle folate evidenziate contro l’Hellas Verona, e sarebbe stata bissata dal goal di Cremona. Excursus non estrinseco che ci porta a proiettare le nostre attenzioni sulle fasce giallorosse, che potrebbero andare incontro ad importanti cambiamenti nel corso delle prossime sessioni di calciomercato. La situazione Karsdorp, ad esempio, è da monitorare con estrema attenzione e potrebbe rivelarsi foriera di possibili sviluppi. Lo strappo tra l’olandese e l’ambiente sembra essere ricucito ma se dovesse arrivare un’offerta intrigante le chances relative all’addio dell’ex Feyenoord non possono essere escluse.

Calciomercato Roma, Barcellona su Dalot: dalla Spagna ne sono sicuri

Questo è il motivo per il quale in queste settimane continuano ad essere accostati ai capitolini i profili di diversi terzini destri. Ricordiamo che uno dei pupilli di Pinto rispondeva al nome di Diogo Dalot, per il quale lo United ha deciso di avvalersi dell’opzione di rinnovo unilaterale presente nel suo contratto. Accostato con forza anche alla Juventus, il portoghese ha diversi estimatori anche in Liga dove il Real Madrid continua a sondarlo con attenzione. Si tratta di un calciatore che proprio per la sua poliedricità potrebbe continuare a far gola a molti club in Serie A.

Secondo quanto riferito da elgoldigital.com, però, anche il Barcellona potrebbe rientrare clamorosamente in ballo. I blaugrana avrebbero inserito Dalot nella propria lista dei desideri e nel caso in cui affondassero il colpo, potrebbero riuscire a ritagliarsi un ruolo importante nella corsa al calciatore. Lo United, però, non ha nessuna intenzione di privarsi di un calciatore considerato parte integrante del progetto tecnico di ten Hag. Ragion per cui solo a fronte di una super offerta si potrebbero creare i presupposti per una trattativa che comunque, al momento, resta tutta utopistica.