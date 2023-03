Calciomercato Roma, Arsenal insaziabile: Pinto e la Juve a mani vuote

Calciomercato Roma, l’Arsenal non lo molla e continua a monitorare la situazione con estrema attenzione. Cosa sta succedendo.

Settimane importanti in casa Roma, con la compagine giallorossa che sarà impegnata in tempi relativamente brevi in confronti molto importanti che diranno molto sulle ambizioni degli uomini di José Mourinho.

Lo “Special One” sta provando ad alzare l’asticella per provare a raggiungere gli obiettivi stagionali. Il tecnico lusitano sta compattando l’ambiente, cementando l’unione di un gruppo che comunque in questo primo scorcio dio 2023 ha evidenziato segnali di crescita interessanti. Spostando in avanti l’orizzonte del nostro interesse, però, non possiamo non prendere in considerazione gli intrecci di mercato che potrebbero materializzarsi nel corso dei prossimi mesi. Tiago Pinto, infatti, sta continuando a scandagliare il terreno sotto traccia, per capire eventualmente la fattibilità delle operazioni sondate dal GM della Roma. Interessanti novità, a tal proposito, trapelano dall’Inghilterra.

Calciomercato Roma, l’Arsenal non molla Fresneda

Uno dei nomi sondati con maggiore interesse dalla Roma è quello di Ivan Fresneda, terzino destro classe ‘2004 in forza al Real Valladolid. Alla luce delle importanti prestazioni messe in luce soprattutto all’inizio di questa stagione, infatti, Fresneda ha calamitato l’interesse di diversi club in giro per l’Europa. In Liga ma non solo. Oltre al Real Madrid, infatti, anche la Roma e la Juventus si sono mosse con convinzione per capire la fattibilità dell’operazione, pur non affondando ancora il colpo in maniera determinante. Allo stesso tempo, però, Fresneda fa gola e non poco anche in Premier League.

Secondo quanto riferito da Four Four Two, infatti, l’Arsenal non avrebbe smesso di seguire il laterale spagnolo e potrebbe sferrare il blitz decisivo nel corso della prossima estate. L’obiettivo dei Gunners, infatti, è quello di puntellare la propria batteria di esterni con innesti mirati in grado di imprimere la svolta decisiva ad un reparto che Arteta giudica impresentabile. Staremo a vedere.