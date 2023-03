Si infiamma la sfida di calciomercato tra i giallorossi e la Juventus: ecco un altro affare alla Dybala e tutti gli incroci pericolosi della prossima estate.

Paulo Dybala è senza alcun dubbio uno dei migliori calciatori del nostro campionato, nonché un top player assoluto anche in ambito europeo. In Serie A ha stregato i tifosi sin dal suo esordio con il Palermo, attraverso il quale dopo un solo anno si è guadagnato la chiamata della Juventus.

Agnelli sborsò una cifra che superò i 40 milioni di euro per lui, simbolo della stima che il ragazzo aveva già a quei tempi. Mai acquisto fu più azzeccato, si può senza alcun dubbio dire questo di Dybala, che con i bianconeri ha vinto tutto in Italia, sfiorando l’impresa europea in ben due occasioni.

In estate c’era forte anche l’interesse dell’Inter, poi i neroazzurri però decisero di puntare sul ritorno di Romelu Lukaku, così gli unici a portare un’offerta concreta al calciatore furono proprio Pinto e Mourinho. Di recente però un altro colpo alla Dybala sembra essere pronto, ecco tutti i possibili incroci di mercato.

Calciomercato, Roma-Juventus: un altro Dybala e gli incroci pericolosi

L’asse Roma-Torino per quanto riguarda il calciomercato è sempre stata caldissima, e negli ultimi anni abbiamo assistito a tantissimi trasferimenti soprattutto da Roma in direzione Torino, uno dei più famosi quello di Miralem Pjanic.

Ecco che dunque l’arrivo dell’argentino può rappresentare anche una sorta di rivincita contro chi per anni ormai ha “detenuto il potere” in Serie A, ma potrebbe non essere finita qui.

Secondo quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport infatti ci potrebbe essere un altro colpo alla Dybala per la società capitolina, il nome individuato è quello di Juan Cuadrado, che nonostante i suoi quasi 35 anni si dimostra ancora un calciatore molto affidabile. L’esterno percepisce ben 5 milioni di euro a stagione, tuttavia anche il calciatore sa che una cifra simile sarà difficile da raggiungere, soprattutto se spera di giocare ancora ad alto livello.

Cuadrado non è l’unico nome “conteso” tra Roma e Juventus. Tra i vari nomi sondati da entrambe le società figurano infatti anche quello di Guglielmo Vicario, Hjulmand, Frattesi e Ndicka (in scadenza di contratto con l’Eintracht Francorte). La prossima finestra di calciomercato dunque si prospetta davvero interessante, soprattutto se la Roma dovesse centrare il quarto posto, avendo così la forza economica per intervenire in maniera concreta contro le rivali.