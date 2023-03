Calciomercato Roma, anche Juve e Milan ko: s’avvicina la firma

Calciomercato Roma, i giallorossi hanno pensato al colpo a parametro zero: Ma la firma s’avvicina. Anche Juve e Milan ko

Il sorpasso lo piazza la squadra che ha in mano, in questo momento, il cartellino del giocatore. Un accordo in scadenza alla fine della stagione e che fino a poche settimane fa sembrava difficile poter rinnovare. E invece il corteggiamento potrebbe anche andare a buon fine.

Sì, ancora non c’è nulla di concreto, ma secondo quanto riportato dai media portoghesi, il Benfica che sta mettendo sotto “pressione” Grimaldo, potrebbe anche riuscire nell’intento di allungare l’accordo con il terzino spagnolo che è entrato nel mirino inizialmente della Juventus, poi della Roma, e infine, così come vi abbiamo raccontato un poco di tempo fa, anche del Milan.

Calciomercato Roma, per Grimaldo si avvicina il rinnovo

Una situazione che a quanto pare sta andando delineandosi. La Roma aveva messo nel mirino l’esterno mancino non solo perché a parametro zero, ma anche e soprattutto perché Spinazzola, adesso in evidente fase di crescita, non stava dando al club quelle garanzie che servivano. Dopo l’infortunio, diciamoci la verità, Spina non si era mai visto così in forma come successo nelle ultime settimane e qualche valutazione, ovviamente, dentro i giallorossi è stata fatta.

E questa valutazione aveva anche portato a mettere sotto la lente d’ingrandimento Grimaldo, che però potrebbe anche rinnovare a differenza di quanto sembrava fino a poche settimane fa. Sarebbe un colpaccio, questo, per Rui Costa, direttore sportivo dei portoghesi, che poi lo potrebbe anche cedere per una cifra non inferiore ai 25 milioni di euro. E in questo caso le italiane sarebbero decisamente fuori dalla corsa. Impossibile pensare di investire così tanti soldi per un esterno che sì è bravo ma che costa troppo.