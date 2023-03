Calciomercato Roma, Juventus anticipata: Pinto gioca il jolly

Calciomercato Roma, carta vincente Mourinho per superare la Juventus. La sfida ai bianconeri è anche sul futuro.

Manca ormai sempre meno alla sfida tra Mourinho e Allegri, destinata a rappresentare uno spartiacque importante per ambedue le compagini. Certo, trovandoci ancora agli inizi di marzo non è ancora tempo di verdetti o responsi e, indipendentemente dal risultato ottenuto, a Roma come a Torino ci sarà la consapevolezza di avere ancora tempo a disposizione per continuare degnamente i propri rispettivi cammini.

Al tempo stesso, però, va ricordato come il mese di marzo si sia ricucito negli anni l’etichetta di essere quello maggiormente importante per i responsi di fine anno. Se non sembrano più esserci dubbi circa la futura vincitrice del campionato, tante altre posizioni restano ancora apertissime e la stessa Juventus, al netto della penalizzazione di quindici punti, si trova in un limbo che potrebbe intimorire le non poche compagini interessate a strappare uno dei tre pass ancora a disposizione per la Champions League.

Pur ribadendo la consapevolezza che Roma-Juventus non sarà determinante, stemperando così timori e ansie in una piazza giallorossa già alle prese con non poche questioni nel corso di questi giorni, va evidenziato come buona parte del cammino di Mourinho (così come quello di Allegri) potrebbe passare proprio dalla partita che li metterà di fronte domenica sera.

Calciomercato Roma, sfida alla Juventus non solo in campo: Pinto sfrutta il jolly Volpato

Gli spunti di interesse sono certamente tanti, soprattutto alla luce delle comunanze tra il portoghese e il livornese, sovente presi di mira da chi, millantando quasi sempre dalle proprie comode sedie conoscenze calcistiche enciclopediche, veda in loro un’idea di calcio anacronistica e lungi da quel concetto di estetica che sembra oggi essere necessaria per parlare di squadre moderne e vincenti.

Andando a ben più concreti aspetti, sottolineiamo come Roma-Juventus potrebbe rappresentare una degna sfida anche sul mercato. Questo alla luce degli ultimi aggiornamenti riportati da Calciomercatonews.com e relativi ad uno degli oggetti di maggiore contesa della Serie A, Marco Carnesecchi. Il portiere in prestito alla Cremonese, insieme al collega dell’Empoli, Vicario, rappresenta nel suo ruolo uno dei giocatori più promettenti del campionato italiano e non solo.

Finito nel mirino di bianconeri e giallorossi, potrebbe approdare da questi ultimi grazie al jolly Volpato, schierato da Mourinho in diverse occasioni di questa stagione ma non ancora centralissimo nel progetto capitolino. Il trequartista nato in Australia potrebbe rappresentare il giusto jolly per blindare per i prossimi anni una porta destinata comunque ad essere oggetto di importanti valutazioni da giugno in poi.