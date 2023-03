Probabili Formazioni Roma-Juventus: Mourinho spiazza tutti e prepara 3 cambi in vista dell’attesissimo match contro i bianconeri

Quella tra la Juventus e la Roma non sarà mai una sfida come le altre. La rivalità tra le due società nel corso degli anni è cresciuta a livello esponenziale, soprattutto perché la Roma ha rappresentato per anni la diretta concorrente dei bianconeri, senza quasi mai riuscire ad uscirne vittoriosi.

Dati tempi del famoso gol di Turone, fino alla partita persa per 3-2 allo Stadium, quando i tifosi gridarono al furto per i gol irregolari segnati dai padroni di casa, l’astio tra i due club si è alimentato per anni, tanto da rendere questa rivalità al pari di quella tra Roma e Lazio.

Nonostante questo “odio” però le proprietà hanno sempre mantenuto buoni rapporti, come dimostrano le molte trattative intavolate dalle parti. Da Emerson fino a Miralem Pjanic, sono tantissimi i calciatori che hanno lasciato la capitale per approdare a Torino, per finire con Paulo Dybala che, invece, ha scelto il percorso inverso.

In vista della partita di domenica Mourinho ha stupito i tifosi con quella che potrebbe essere a sorpresa la formazione titolare, con l’inserimento di 3 nuovi innesti.

Probabili formazioni Roma-Juventus: tre cambi per Mourinho

La Roma scenderà in campo domenica alle ore 20:45 all’olimpico per la venticinquesima giornata di Serie A nella quale sfiderà la Juventus di Allegri. I bianconeri nonostante la penalità di quindici punti in classifica sono riusciti con una serie di vittorie a tornare in corsa per la Champions.

Nonostante il traguardo disti ancora più di 10 punti il rullino di marcia dei bianconeri fa ben sperare i tifosi, ecco perché uscire vittoriosi dal match dell’olimpico potrebbe rappresentare un punto di svolta della stagione. Lo stesso vale per gli uomini di Mourinho che conquistando i 3 punti darebbero un ulteriore scossa alla stagione.

Per big match come questi i dubbi sono pochissimi, soprattutto potendo contare sul rientro di Chris Smalling, che completerà il reparto arretrato insieme a Mancini e Ibanez.

A centrocampo ci sarà senza alcun dubbio il ritorno di Matic, che quando è in forma dimostra ancora di essere un calciatore di livello assoluto, al fianco di Cristante.

In attacco spazio a Dybala e Pellegrini, che avranno il compito di supportare l’unica punta Tammy Abraham, mentre sulle fasce l’unico ballottaggio dovrebbe essere quello tra Karsdorp e Zalewski per la fascia destra, con Spinazzola in grande spolvero ad arare la fascia sinistra.