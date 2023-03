Roma-Juventus, sfida doppia: assalto in Serie A

Roma-Juventus, la sfida è doppia: oltre al big match di domenica sera giallorossi e bianconeri hanno lo stesso obiettivo sul mercato

Domenica sera all’Olimpico va in scena il big match di questo turno. La truppa dello Special One ospita la squadra di Allegri. Una sfida che davvero potrebbe decidere le sorti della stagione sia per quanto riguarda la Roma sia per quanto riguarda la Juventus. Ovviamente, però, la pressione è soprattutto sulla squadra ospite, che deve cercare di riavvicinarsi alla zona Europa.

Una zona Europa che vuole tenere stretta anche la Roma. Quella che potrebbe portare, e su questo non ci sono dubbi, ad una qualificazione alla prossima Champions League che non solo avvicinerebbe e anche di molto la permanenza di Mou sulla panchina giallorossa, ma che potrebbe portare alle casse della Roma una boccata d’ossigeno vera: soldi freschi da investire sul mercato della prossima stagione. E, a proposito di mercato. Roma e Juventus, secondo quanto riportato da Leggo Milano, hanno lo stesso obiettivo.

Roma-Juventus, è sfida anche per Hjulmand

Il nome è quello del danese Hjulmand, centrocampista classe 1999 e capitano del Lecce, che si sta mettendo veramente in mostra nel corso di questa stagione. Corvino, nel corso di un’intervista rilasciata qualche giorno fa, ha spiegato che già a gennaio ha dovuto respingere le offerte che sono arrivate per il suo gioiello. Un gioiello che costa, visto che si parla di almeno 15 milioni di euro.

Una sfida doppia quindi con un uomo in comune, quello che al momento gioca in Salento ma che sicuramente la prossima estate farà le valigie. Valigie che potrebbero prendere la direzione di Roma oppure quella di Torino, o magari anche quella della Premier League visto che i fari si sono accesi anche al di là della Manica. Una doppio sfida. Con la Roma vogliosa di vincerla in entrambi i casi.