Mazzata Sabatini a Mourinho: “Non me lo spiego”

Sold-out continui in casa Roma e annuncio del grande ex su Mourinho e non solo. “Non lo capisco”.

Come sovente evidenziato, una personalità quale quella di José comporta spesso la nascita di discussioni e pareri, alla luce di un nome altisonante che da un punto di vista mediatico non può che attirare continue attenzioni. Lo abbiamo visto certamente in questi quasi due anni di José all’ombra del Colosseo, contraddistinti sovente dalla nascita di pareri discordanti, soprattutto in momenti di maggiore difficoltà.

Questo, in realtà, soprattutto nel corso di questa seconda stagione, contraddistinta da momenti molto elevati e importanti ma anche da parentesi di maggiore difficoltà durante le quali, molto più dello scorso anno, qualche dubbio sembra aver toccato anche il mister portoghese, ‘protetto’ da una sorta di intangibilità che sembrava averlo contraddistinto nel suo primo anno capitolino, anche nei momenti più complicati.

Roma, Sabatini e l’effetto Mourinho: “Ecco perché succede”

Questo non lenisce comunque l’autorità dello Special One e, più in generale, la quasi olistica fiducia rimasta nei suoi confronti da parte di una piazza che ha sempre manifestato grande consapevolezza e rispetto nei confronti di un personaggio che non può che essere un valore aggiunto per la società tutta.

A parlare chiaro, in particolar modo, sono state le continue risposte da parte di un pubblico meraviglioso e in grado di saturare costantemente lo Stadio Olimpico. Proprio su tale aspetto, tra i tanti, si è esposto l’ex ds giallorosso, Walter Sabatini, così espressosi in diretta Twitch ai microfoni di Gazzetta.it.

“Ho una voglia nevrastenica di tornare, senza calcio sono un uomo dimezzato, perdo l’identità e non so a cosa pensare. La paura delle partite, la tensione, gli allenamenti… Ora mi sento ridotto a brandelli. Non è una mera questione professionale, ma esistenziale. Sono a pezzi senza lavoro”.

“Non capisco come la Roma possa fare sold out sono cose che dovrebbero accadere quando una squadra fa spettacolo, invece avvengono solo perché la gente si fida di Mourinho”