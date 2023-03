Squalifica Mourinho e ricorso prima di Roma-Juve: la decisione

Squalifica Mourinho e lite con Serra: la Roma ha deciso in vista della gara con la Juventus. Le ultime sul fronte ricorso.

I giallorossi sono prossimamente attesi dalla delicatissima sfida contro la compagine di Allegri, cadente in una parentesi a dir poco delicata e, soprattutto, contraddistinta da non poche voci legate agli accaduti dello scorso martedì. Sul piano squisitamente sportivo, Dybala e colleghi sono rei di aver perso tre punti importantissimi e, dunque, di aver sciupato un’opportunità nobilissima di arrivare al secondo posto.

Questa avrebbe certamente consentito di approcciare alla gara con la Juventus con ben altre emozioni. A ciò si aggiungano poi gli episodi legati alla questione nata con l’arbitro Serra, divenuta un qualcosa di ben più importante oltre al semplice episodio di campo.

Squalifica Mourinho prima della Juventus: la Roma presenta il ricorso

Senza richiamare valori come il rispetto o concetti come la deontologia, l’importanza della situazione è rappresentata dall’ingerenza della Procura Federale nonché dalla netta presa di posizione da parte di Mourinho.

L’allenatore della Roma, apparso sin da subito ancor più ‘bollente’ di quanto lo sia stato in passato in altre situazioni, ha sin dal primo momento lasciato intendere di non essere un folle, sottolineando l’inadempienza del quarto uomo Serra, distintosi a sua detta per un atteggiamento provocatorio e, soprattutto, ben lungi dall’essere rispettoso.

In attesa della versione del quarto uomo, atteso domani in Procura, anche la Roma ha preso in queste ore una posizione ben ferma. Dopo la sentenza ufficiale della FIGC circa i 10mila euro di multa a Mourinho e la sospensione per due gare di campionato, il club giallorosso ha deciso di presentare ricorso. La finalità è quella di avere il portoghese in panchina già domenica, per una partita che, alla luce dei recenti, eventi, potrebbe avere un sapore ancor più importante e altisonante rispetto a quanto già ne vanti da un punto di vista storico. Attesi aggiornamenti.