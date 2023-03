Squalifica Mourinho, la Roma non ci sta: nuova mossa ufficiale

Il caso legato all’espulsione comminata a José Mourinho nel corso della trasferta di Cremona continua a tenere banco: nuova mossa dei giallorossi.

Archiviata la sconfitta patita sul campo della Cremonese, la Roma di José Mourinho ha proiettato le proprie attenzioni al big match di domenica sera. I giallorossi se la vedranno con la rediviva Juventus di Max Allegri, che con il successo ottenuto nel derby contro il Torino si è portata a dieci punti di distanza dalla Lazio quarta in classifica.

Gli strascichi della trasferta dello Zini, però, sono ancora concreti. Corsa contro il tempo per capire quale sarà il verdetto definitivo in merito alla (possibile) squalifica di José Mourinho, espulso nel corso della gara contro la Cremonese a seguito di una veemente presa di posizione paventata all’indirizzo del quarto uomo Serra. Il club giallorosso non si è affatto rassegnato all’idea di vedere lo Special One in panchina domenica sera all’Olimpico, motivo per il quale si è reso protagonista di un’altra mossa ufficiale.

Roma, presentato il ricorso d’urgenza contro la squalifica di Mourinho

La Roma nel pomeriggio ha infatti provveduto a depositare il ricorso d’urgenza per provare a togliere all’ultimo minuto le due giornate di squalifica che sono state inferte a Mourinho a seguito dell’espulsione patito sul campo della Cremonese. I giallorossi sperano di ottenere l’annullamento totale della squalifica per far sì che Mou possa guidare i suoi nella delicata gara contro la Juventus.

La discussione del ricorso di materializzerà tra oggi e domani, con la decisione definitiva che chiaramente sarà presa a non molte ore di distanza dal fischio d’inizio della sfida. Vi terremo aggiornati su quanto succederà. Nel frattempo i giallorossi si stanno preparando al match con la “Vecchia Signora” con la consapevolezza di affrontare una contesa dal peso specifico non indifferente. Dybala e compagni vogliono ritrovare una continuità di rendimento importante in campionato. Per farlo il passaggio obbligato con la Juve rappresenta un turning point di nevralgica importanza.