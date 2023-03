Roma, tegola Champions UFFICIALE: intervento chirurgico

Roma, tegola per Spugna: dopo un mese di stop intervento chirurgico per l’attaccante. Torna in gruppo Di Guglielmo

Si è fatta un mese fa l’attaccante della Roma Sophie Roman Haug. Un problema alla caviglia che ha costretto l’attaccante giallorosso a sottoporsi ad un intervento chirurgico svolto oggi. Un problema anche per il tecnico Spugna che non potrà contare su quella che era la prima scelta dopo Giacinti lì davanti.

La notizia è ufficiale e l’ha data direttamente la società giallorossa attraverso una nota apparsa sul proprio sito: “Nella giornata di venerdì, Sophie Roman Haug è stata sottoposta a un intervento di artroscopia per impingement anteriore di caviglia destra, nella clinica Villa Stuart. L’intervento è perfettamente riuscito e la calciatrice ha già iniziato il percorso di recupero”. Non si conoscono ancora nel dettaglio quali sono comunque i tempi che verranno valutati settimana dopo settimana. Sicuramente lei però non ci sarà in questo mese di marzo che vede la squadra del tecnico Alessandro Spugna impegnata su più fronti, dalla Coppa Italia (domenica semifinale d’andata contro il Milan), alla poule per lo scudetto (prima sfida contro la Fiorentina in trasferta) e infine anche in Champions League con il doppio confronto con il Barcellona tra il 21 e il 29 marzo prima all’Olimpico e poi al Camp Nou.

Roma, Spugna ritrova Di Guglielmo

Haug è arrivata un anno fa alla Roma e la scorsa estate ha prolungato il suo contratto che prima prevedeva un accordo fino al 2024 di un anno. Le sue prestazioni importanti hanno fatto sì che la società giallorossa decidesse di blindare la calciatrice norvegese, compagna di Haavi in nazionale, che adesso però dovrà stare ferma per un poco di tempo.

Probabilmente la vedremo in campo verso la metà di aprile, se le cose dovessero andare tutte, come si spera, per il verso giusto. Da parte nostra un in bocca al lupo di pronta guarigione. Infine, una buona notizia: Lucia Di Guglielmo è tornata a lavorare in gruppo.