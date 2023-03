Sorpresa Wijnaldum, UFFICIALE: il regalo è immediato

Sorpresa Wijnaldum, il centrocampista olandese della Roma vive un ottimo momento. Ufficiale: il regalo per lui è immediato dopo l’infortunio

Tra poco il campionato si ferma, purtroppo. Perché non bastava il Mondiale in inverno, dopo peraltro non c’è stata nemmeno l’Italia, ma adesso ci sono le partite delle nazionali e insomma ci sarà lo stop tra un paio di settimane. E c’è subito una sorpresa in casa Roma, visto che c’è un bel regalo per Wijnaldum.

Sì, Koeman, che ha preso il posto di Van Gaal alla guida della nazionale olandese, ha diramato una lista di 37 convocati in vista dei prossimi impegni. E anche in maniera un po’ inaspettata tra questi c’è anche il nome di Wijnaldum, il centrocampista della Roma che a Cremona ha trovato la sua prima maglia da titolare della stagione che è appena rientrato da un gravissimo infortunio.

Sorpresa Wijnaldum, convocato in Nazionale

Una bella sorpresa per il mediano olandese che la Roma ha preso in prestito dal Psg e che Roma spera, sicuramente, di avere a disposizione anche nella prossima stagione. Pinto nelle prossime settimane potrebbe anche iniziare ad intavolare i discorsi con i francesi per capire se ci sono i margini per tenerlo ancora dalle parti di Trigoria. Vedremo.

Intanto lui lavora agli ordini di Mourinho e spera, anche se sarà oggettivamente difficile, di avere una maglia da titolare anche contro la Juventus nella sfida di domenica sera all’Olimpico. Difficile perché giocare altri 90 minuti, dopo sei mesi di box, e solamente in pochi giorni, è una cosa che difficilmente si potrebbe fare. Ma Mou sotto questo aspetto ci ha regalato sempre delle sorprese. Vedremo quello che succederà e intanto, dopo la sfortuna, è il momento di godersi un poco la cosa.