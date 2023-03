Calciomercato, addio già scritto: “Capitolo chiuso con la Roma”

Calciomercato Roma, il contenuto dell’intervista non lascia spazio a dubbi: si sente ormai fuori dal progetto. L’esperienza in giallorosso è ormai alle spalle.

La Roma si è lasciata alle spalle una sessione invernale di calciomercato a lungo ingolfata dalle voci relative alla partenza di Nicolò Zaniolo. Uno degli imperativi che orienterà le prossime mosse di Tiago Pinto sarà dunque la ricerca di un esterno offensivo con il quale implementare il ventaglio di alternative a disposizione di José Mourinho.

Il reparto offensivo sarà dunque oggetto importante di valutazione in casa Roma. Il GM capitolino cercherà di capitalizzare quelle occasioni che puntualmente si materializzeranno. Sotto questo punto di vista spianare la strada ad eventuali cessioni potrà rappresentare una chiave di volta importante. Motivo per il quale Pinto presterà particolare attenzione ai dossier di quei calciatori che non rientrano affatto nel progetto tecnico dello Special One. Tra questi impossibile non citare Justin Kluivert, approdato al Valencia con la formula del prestito con diritto di riscatto a poche ore dalla chiusura della campagna trasferimenti estiva.

Calciomercato Roma, Kluivert ha le idee chiare: l’annuncio sul suo futuro

Intervistato ai microfoni di Ziggo Sport, Kluivert senza mezzi termini considera già chiusa la sua avventura in giallorosso. “Si tratta di un libro chiuso per me, lo sanno anche loro. Abbiamo un buon rapporto con le persone lì, ma quante volte sono stato mandato in prestito? Non puoi mai esserne sicuro al cento per cento, ma sarebbe strano se tornassi adesso e dicessi: “Ehi, sono tornato”. Non è più nella mia testa, ma nemmeno nella loro.”

Kluivert ha poi continuato: “Ho accettato questa situazione e va bene così. Affronterò un passaggio di cruciale importanza la prossima estate, quindi devo giocare bene e fare bene adesso. Ho ancora 15 partite per questo.”

Sebbene il suo riscatto non sia stato ancora definito ufficialmente in tutti i suoi aspetti, dunque, Kluivert guarda già oltre e scaccia l’idea di un eventuale ritorno nella Capitale. Con la maglia del Valencia l’olandese – che ha un contratto con la Roma in scadenza nel 2025 – ha collezionato complessivamente 19 presenze, impreziosite da 5 reti e due assist.