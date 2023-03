Calciomercato Roma, fuori una: svolta a sorpresa per il jolly francese

Calciomercato Roma, il triangolo con la Juventus potrebbe rivelarsi foriero di interessanti sviluppi nel corso delle prossime settimane.

Contro la Cremonese non ha brillato ma il pacchetto arretrato di José Mourinho in questo primo scorcio di 2023 è ritornato su standard molto alti, assumendosi con decisione e consapevolezza le sue responsabilità. Nel corso dei prossimi mesi, però, la Roma potrebbe andare incontro ad un deciso restyling per puntellare il reparto con acquisti funzionali alle esigenze tecnico-tattiche dello Special One.

Il nodo legato al futuro di Chris Smalling sarà un passaggio cruciale attorno al quale saranno chiaramente modulate le future strategie giallorosse. Il centrale inglese ha sempre messo la Roma in cima alla lista delle sue priorità e la strada per il rinnovo, sebbene non ancora in discesa, pare essere tracciata. Salvo clamorosi colpi di scena, invece, chi saluterà la compagnia è Kumbulla, che anche nel corso della scorsa sessione invernale di calciomercato aveva calamitato l’interesse di diversi club di Serie A. Non è un caso che Pinto abbia già avuto modo di setacciare il terreno per porre basi importanti in vista di un nuovo innesto per la linea arretrata.

Calciomercato Roma, Tottenham su Gvardiol: assist in ottica N’Dicka?

Il profilo di N’Dicka, ad esempio, è finito in tempi e in modi diversi nei dossier degli uomini mercato della Roma. Il centrale francese classe ’99 in forza all’Eintracht Francoforte sta facendo parlare di sé. Reduce da almeno una stagione e mezza giocata alti livelli, il transalpino non ha ancora rinnovato il suo contratto con il club di Francoforte in scadenza nel 2023.

Scenario che lo rende appetibile agli occhi dei diversi club da tempo sulle sue tracce. Roma, Juve ed Inter hanno avviato da tempo dei sondaggi esplorativi ma la concorrenza non manca. In Bundesliga e in Liga, dove ad esempio il Barcellona ha tentato il forcing decisivo con l’entourage del calciatore, ma anche in Premier League. Oltre all’Arsenal, infatti, con il quale si pensava che N’Dicka avesse già trovato un accordo di massima, anche il Tottenham ha scandagliato il terreno. Secondo quanto riferito da fichajes.net, però, gli Spurs avrebbero immediatamente cambiato rotta. Il Tottenham, infatti, avrebbe posto in cima alla lista delle sue priorità quel Gvardiol che da tempo fa gola a Real e Manchester City. Scenario che potrebbe aprire soluzioni interessanti per la Roma. A quel punto, infatti, Pinto potrebbe ritrovarsi a fare i conti con un avversario in meno nella corsa a N’Dicka. Staremo a vedere cosa succederà.